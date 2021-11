Provocat de gazdele emisiunii Robert Turcescu și Dan Andronic să explice de unde a pornit asocierea dintre USR, un partid tributar doctrinei neomarxiste și mișcarea LGBTQ, deputatul Emanuel Ungureanu a subliniat că este vorba de foarte multă exagerare.

Ungureanu: 99% din useriști sunt creștini. Asta cu LGBT este propagandă

„USR este un partid de dreapta cu orientare liberală. Vreau să ajungem la Biblie neapărat. 99% din useriști sunt creștini practicanți. Asta cu LGBT este propagandă”.

Ungureanu (foto jos) a adăugat că nu a votat la referendumul pentru familie întrucât i s-a părut „o chestie ipocrită. Noi am spus că nu participăm la acest circ și s-a dovedit că am avut dreptate. Vreau să văd că România creștină, care crede în familie, nu mai are niciun copil abandonat”.

Chestionat de Robert Turcescu dacă este de acord cu căsătoriile între persoane de același sex, o temă de profundă dezbinare între români, invitatul a precizat că este mai conservator. „Nu sunt de acord, dar nici nu-mi place că sunt oameni care le-ar lua gâtul”.

„Pe copilul ăla abuzat îl interesează dacă cei care îl scot din mizerie sunt gay?”

În același podcast, deputatul a invocat o altă problemă controversată la nivel public: adopția unui copil de către un cuplu de homosexuali.

„M-am ocupat de adopții. Dacă vrei să adopți un copil, statul român nu știe că tu ești cu George. Vorbesc din perspectiva celui care a avut în grijă copiii altora, copii abuzați. L-am avut în grijă 12 ani pe Dumitru, violat la Casa de copii din Beclean. Pe copilul ăla îl interesează dacă cei care îl scot din mizerie sunt gay? Ne abandonăm copiii foarte ușor”, a explicat Emanuel Ungureanu.

„Legea e o mizerie, sunt o grămadă de cupluri heterosexuale care așteaptă ani de zile să adopte un copil și nu reușesc”, a completat Turcescu.

Ediția integrală a podcastului poate fi vizionată aici: