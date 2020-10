Deputatul liberal Ben-Oni Ardelean a declarat că este foarte greu să lupți cu necunoscutul, încercând să explice înfrângerile suferite de PNL în fața USR.

Ardelean s-a exprimat în termeni mai puțin eleganți la adresa celor alături de care PNL dorește să construiască viitoarea guvernare, de după alegerile parlamentare.

”De ce votați USR?”

”Bine, dar cine sunt candidații USR? Nimeni nu îi știa. De ce votați USR. Pentru că e diferit. Diferit de ce? Acum, după patru ani de USR, dați-mi trei puncte ideologice. Nu înțeleg de ce nu căutăm să promovăm niște valori în societate.

Eu tot întreb de la o vreme: sunteți de stânga, sunteți de dreapta, sunteți dintr-o parte, sunteți din alta, sunteți neo-marxiști, așa cum vă acuză mulți, sunteți comuniști, așa cum spun mulți, sunteți LGBT-iști?”, a spus joi Ben-Oni Ardelean, conform pressalert.ro.

”Adică în ce zonă sunteți pentru că și eu încerc să înțeleg unde este Plus și USR? Eu doar verbalizez acele chestiuni care sunt pe piață, încerc să le aflu, eu doar pun niște întrebări”, a insistat Ben-Oni Ardelean.

”Am o întrebare legitimă”

Solicitat să comenteze afirmația directorului de la S.C. Piețe S.A, Ionuț Nasleu, care a declarat că nu îl pot da afară homosexualii de la USR pentru că e angajat prin concurs, liberalul Ben-Oni Ardelean a răspuns: ”Probabil că dânsul are mai multe informații decât am eu, chiar nu știu cine sunt personajele și la cine face referire.

Eu nu am zis că sunt LGBT-iști. Eu întreb: sunt sau nu sunt? Că am o întrebare legitimă. Eu am o problemă cu USR-iștii pentru că nu și-au definit foarte clar nicio valoare la care aderă.

Cred că tot spectrul politic din România este într-o criză de definire. Există un vot anti-sistem, există un vot spre un sistem anarhic și probabil că partidele, vechi, tradiționale, din care fac și eu parte, au avut anumite eșecuri majore în istoria lor și trebuie să existe o reformă majoră în toate sistemele”, a mai spus liberalul, conform sursei citate.