EXCLUSIV Dan Bittman, amintiri din pandemie: „M-au făcut criminal!” (VIDEO)

Solistul Holograf a povestit la podcastul România lui Cristache motivele care l-au făcut să pună la îndoială întreaga pandemie.

„Eu provin dintr-o familie de medici și ingineri, profesori universitari, ei erau foarte deștepți, eu am fost oaia neagră. Dar unchiul meu, mama mea, verii mei, toți au fost medici. Am fost crescut în spiritul ăsta, igienă personală, medicină, auzeam, vedeam, operații…La început, în primele săptămâni și nu numai, eu am respectat tot ce mi s-a spus. Mi-a fost frică, în sensul că vine o nenorocire, hai să ne protejăm, hai să fim corecți, am stat în casă, ne-am pus mască, m-am spălat pe mâini… Până când am văzut că cineva mă ia mișto – propriul meu guvern. Domnul Orban, care fuma trabuc cu ăia fără măști, care beau whisky și noi stăteam și n-aveam voie mai mult de doi, nu puteam să-mi fac ziua.”, a povestit solistul Holograf, în podcastul de pe canalul de YouTube EVZ Capital.

„Când am văzut că e cam la mișto, atunci m-am prins că nu e chiar așa. Ne puneau împreună în avioane, ne puneau împreună peste tot ca să se întâmple ceva și apoi ne spuneau că nu e frumos ce facem.”, a mai spus artistul.

Câți bani a primit Dan Bittman de la stat pe timpul pandemiei?

„Pe mine m-a enervat un singur lucru, că mi-au luat dreptul la muncă, fără să-mi dea nimic în schimb. S-au lăudat că ne ajută, că vin sute de milioane, n-a venit nimic. (…) Ca să înțeleagă lumea – artiștii nu au fost ajutați cu nimic, artiștii liber-profesioniști. Eu în numele lor vorbesc.”, susține Dan Bittman, care a devenit o țintă a comentariilor negative pe rețelele de socializare.

„Sunt structuri de postaci care în momentul în care deviezi de la ideile partidului de guvernământ, a doua zi sau chiar în ziua respectivă, vin și scriu despre tine că ești un nenorocit, că ai furat, că ai devalizat Banca Națională. Și asta i-a influențat și pe unii colegi de-ai mei de breaslă, unii m-au făcut criminal.”, a mai spus artistul, în emisiunea România lui Cristache.