Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a vorbit în cadrul podcastului „România lui Cristache” despre un eventual nou acord între Donald Trump și Vladimir Putin după alegerile care vor avea loc în 2024 în SUA.

Partenerii noștri sunt rezervați când este vorba de intervenții în situații de criză

„În aceasta parte a lumii, în condițiile acestui război, noi apăram și această parte a lumii. Partenerii noștri politici își afirma sprijinul, dar când este vorba de intervenție într-o situație de criza sunt rezervați. În Turcia, în NATO, Marea Neagră este în responsabilitatea Turciei din punct de vedere politico-militar. Avem un parteneriat strategic cu Turcia, dar problema este ca implicarea este mai dinspre vest.

Mare așteptare a partenerilor noștri este ca prestația României, a statelor de frontiera, este sa fie una mai sofisticata. În anul 2016, Rusia intraseră de 2 ani în Ucraina, iar NATO trebuia sa ia o decizie politica referitoare la apărarea flancului estic. Ei au luat o decizie sa înființeze grupuri de luptă în statele baltice, iar în ceea ce privește România prezenta avansata a NATO va reacționa adecvat”, a declarat Cristian Diaconescu la „România lui Cristache”.

Solidaritatea NATO este una militară

„Solidaritatea NATO este una militară, efectiva în teren în Nord, îndepărtata și spre Marea Baltică, și una adecvata în ceea ce privește Marea Neagra. Atunci când a început intervenția, in summitul de la Madrid in 2022, au înființat grupuri de lupta în ceea ce privește aceasta zona.

Se vorbește în Germania că interesele de securitate, inclusiv cele americane, se muta de la Berlin la Varșovia, iar în cea privește România, interesele de securitate sunt neclare.

Președintele României este titularul politicii externe, iar guvernul este executantul politicii externe, ca ministrul de externe, ești partea de execuție între cele doua instituții. Este o chestiune extrem de sensibilă, dar nu se poate pleca de la aceasta premisa fără sa vezi toate consecințele acestei situații, referitor la abandonarea dreptului de veto a lui Bogdan Aurescu.

Acest lucru se poate întoarce împotriva noastră. Paradigma Ungaria – Austria încă nu este una cat se poate de clara, iar toate datele constitutive ne califica pentru a genera susținerea statelor, 65% din state și 55% din populație, astfel la un moment dat trebuie să susții un demers în ceea ce privește politica externă, atât timp cât războiul este in desfășurare iar Federația Rusă încearcă să neutralizeze un stat, nu cred ca vor fi dezertări. Inclusiv Germania, SUA, au ajuns foarte departe, și nu exista scale de întors, mai ales când vine vorba de Rusia, un stat nuclear, care atacă un alt stat. În ce măsura se va implica politica militara externa, rămâne de văzut.

Nu se vede o ieșire din acesta situație, însă trebuie văzut ce se va întâmpla cad acesta contraofensiva a lor își va atinge aceste limite, iar 2024 este un an la care ne raportam cu toții. Ce sa va întâmpla in america s-ar putea sa mute subiectul crizei ucrainene într-o alta zona, Federația Rusă nu poate fi ștearsa de pe harta, deci va fi un jucător semnificativ, dar și ea trebuie sa realizeze ca a ataca un stat in ziua de astăzi, stârnește o reacție internațională”, a completat Cristian Diaconescu.

Întreaga conversație dintre Cristian Diaconescu și Ionuț Cristache poate fi vizualizată în cadrul podcastului.