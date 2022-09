EXCLUSIV Ciprian Ciucu nu va candida pentru Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 6: Trebuie să fie cineva competent, care cunoaște la perfecție orașul, oameni, și problemele lor (VIDEO)

Primarul sectorului 6 al Capitalei a vorbit despre Partidul Național Liberal (PNL) în București. Ciprian Ciucu spune că are un sondaj cu 3.000 de subiecți, sondaj care nu a fost public, și care arată că partidul stă cu trei puncte mai puțin decât la ultimele alegeri. De asemenea, edilul a mai spus că politica parcărilor din Sectorul 6 nu a fost ideea lui Nicușor Dan, ci a partidului.

„Am un sondaj pe care nu l-am făcut public, un sondaj foarte mare cu 3000 de subiecți, în care stăm cu trei procente mai puțin decât la ultimele alegeri. Venim acum cu politici pe care unii le văd puțin mai dure, însă trebuie să fie cineva care să-și asume astfel de abordare. Să observăm politica parcărilor din Sectorul 6, nu N Dan a implementat-o, ci noi de la PNL”, spune acesta.

De asemenea, el a mai spus că în Sectorul 6 mereu sunt patru echipe de la poliția locală în trafic, subliniind că ar trebui să apară o lege care să permită poliției locale să dea amenzi în trafic.

„Noi în sectorul 6 avem mereu patru echipe de la poliția locală în trafic. Ar trebui să se inițieze o lege în Parlament prin care și Poliția Locală să poată amenda în trafic, nu doar cea Rutieră”, mai spune acesta.

Ciprian Ciucu a mai precizat că în România nu există politica mentenanței și că mereu se fac investiții uriașe.

„La noi în țară nu există politica mentenanței. Facem mereu investiții colosale și după uităm să menținem ceea ce am construit. Un bun exemplu în acest sens este Herăstrăul. Eu am primit Parcul Drumul Taberei care arată exemplar și am și micșorat costurile de mentenanță”, spune edilul sectorului 6.

Capitala are nevoie de o perioadă de amnistie

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a mai vorbit și despre politica de viitor, subliniind că Bucureștiul are nevoie de o perioadă de amnistie, în care primarul general să aibă o majoritate covârșitoare.

„Bucureștiul are nevoie de o perioadă de amnistie în care cel care va fi primar general să aibă o super majoritate, să ia decizii foarte dure în mod transparent. Eu, de exemplu, aș desființa cel puțin jumătate dintre instituții. În primul rând trebuie să se împartă exact atribuțiile. Să se știe clar cine de ce se ocupă. Acum, în foarte multe domenii, se implică și primăriile de sector și primăria generală”, spune acesta.

Primarul sectorului 6 al Capitalei a mai spus că instituțiile care nu au acțiune nu ar trebui să mai existe, în timp ce oamenii care lucrează în acest locuri își vor găsi loc pe piața muncii deoarece sunt competenți.

Pe de altă parte, acesta mai spune că este nevoie și de o politică de integrare cu cea de la Ilfov.

„Apoi trebuie o politică de integrare cu politica de la Ilfov. Eu văd o dezvoltare a zonei metropolitane și spre Ilfov. Comuna Chiajna are mai mulți locuitori decât Vasluiul sau decât Râmnicu Vâlcea”, spune acesta.

Ciprian Ciucu a adăugat că „Bucureștiul poate fi salvat doar printr-o majoritate puternică în consiliul general. Apoi trebuie să fie într-o relație bună cu Guvernul, dar și o perioadă de amnistie”.

Ciprian Ciucu nu va candida la Primăria Capitalei

Într-o altă ordine de idei, Ciprian Ciucu a spus că nu se gândește să candideze la Primăria Capitalei, subliniind că a durat șase luni până când a înțeles ce conduce atunci când a venit la Primăria Sectorului 6.

„Nu mă gândesc acum la asta. Mie mi-a luat șase luni să înțeleg ce conduc când am venit la Sectorul 6. Primar general trebuie să fie cineva competent, care cunoaște la perfecție orașul, oameni, și problemele lor. Dacă nu se face o schimbare în sistem, nici eu nu aș face mai mult decât au făcut Firea și Dan”, spune edilul.

De asemenea, el a mai precizat că nu va sta în fruntea Primăriei Sectorului 6 mai mult de un an deoarece este conștient de faptul că nu poate face semnificativ ceva mai mult decât ceilalți în aceste condiții politice administrative.