EXCLUSIV Cadoul otrăvit făcut de stat șoferilor români. Sute de mii de oameni plătesc sume duble pentru a circula cu mașina

“Sunt prea sărac pentru a îmi permite lucruri ieftine”, spune o veche zicală tipic capitalistă. Și demonstraţia faptului că această vorbă este plină de adevăr o găsim, în România, în piaţa asigurărilor.

În 2017, la insistenţa firmelor de transport, a fost introdusă în legislaţie posibilitatea ca şoferii să îşi achiziţioneze poliţa RCA nu doar pe şase luni sau un an, cum se întâmpla anterior, ci şi pe periode de o lună sau multiplu de o lună.

Astăzi, şoferii profesionişti aproape că nu apelează deloc la facilitatea pe care şi-au introdus-o prin lege(în ideea, contrazisă de principiile RCA, că vehiculul nu trebuie asigurat dacă nu merge pe şosele), însă o fac, din ce în ce mai des, persoanele fizice, adică şoferii normali.

Ce înseamnă asta, în termeni de costuri,pentru cei aproximativ 250.000 de oameni cu poliţe RCA active, în acest moment? Potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), prima medie anualizată pentru asigurările RCA pe o lună (adică primele plătite în fiecare lună până se împlinesc 12 luni) este de două ori mai mare decât prima medie pentru asigurările pe un an. Altfel spus, dacă cineva îşi face asigurare în fiecare lună, până la finele anului va plăti de două ori mai mult decât dacă şi-ar fi luat asigurare pe un an. Din perspectiva unui client corect, care are şi un minim de cunoştiinţe aritmetice, este destul de clar că nu are sens să iei o poliţă pe o lună, dacă folosesşti automobilul în mod constant. Spunem din perspectiva unui client corect care circulă constant pentru că, anual, în România e emit peste 1,2 milioane de poliţe RCA la o lună, însă numărul poliţelor valide, în orice moment al anului, nu sare de 250.000, ceea ce arată că bună parte dintre şoferi nu îşi reînnoiesc asigurarea.

Chiar dacă ar fi şi doar acest argument şi ASF ar trebui să se gândească mai bine dacă asigurare pe o lună chiar este un avantaj pentru şoferi şi mai ales pentru cei cu posibilităţi reduse, aşa cum se susţine la cel mai înalt nivel din Autoritate.

O propunere venită chiar din ASF: asigurări cu plata în rate şi anularea RCA în caz de neplată

Aşa cum veţi vedea mai jos, singurul actor din piaţa asigurărilor care şi-a exprimat clar opoziţia pentru eliminarea poliţei este chiar cel care are puterea de decizie, cel puţin până la nivelul Parlamentului, adică ASF. Și, totuşi, chiar din ASF vine o variantă care ar putea înlocui poliţa pe o lună, mai ales că legislaţia o permite deja. Această variantă, tot mai jos veţi citi, este agreată şi de piaţă. Ideea stimulării emiterii de poliţe în rate, cu condiţia ca pe poliţă să fie precizat că dacă nu se plăteşte o rată asigurarea îşi pierde valabilitatea vine de la Ovidiu Wlassopol, membru neexecutiv al ASF şi fost prim-vicepreşedinte al instituţiei.

“ Se spune că poliţa pe o lună aduce un avantaj clientului, însă datele ASF arată clar că, anualizat, prima este de două ori mai mare în cazul asigurărilor pe o lună decât în cazul celor pe 12 luni. Iar acesta este doar un argument pentru eliminarea acestor polite. Frauda este în cazul acestor polite mai mare decât la asigurările pe şase luni sau un an. Chiar dacă acest lucru nu a fost arătat , tehnic, printr-un studio, este de bun simţ să ne gândim că cel care are de gând să comită o fraudă va folosi cea mai ieftină formă de RCA.

Eu susţin varianta emiterii RCA în rate (prevăzută deja de lege), cu menţiunea ca pe poliţă să existe o prevedere clară că în momentul în care nu ai mai achitat rata, nici RCA nu mai este valabil. Pentru e Evita situaţiile limită şi pentru a lăsa dreptul la opţiune clientului chiar şi atunci când nu mai achită rate, soluţia ar fi ca prima rată să acopere două luni şi, în acest fel, plata e va face, practic, anticipat, astfel că, şi dacă nu plăteşte o rată clientul are 30 de zile la dispoziţie să se ducă la un alt asigurător.”, a comentat el, pentru Capital.

Arbitru jucător, singur împotriva tuturor

Dar preţul dublu nu este singurul argument pentru eliminarea poliţei, susţin mai mulţi specialişti din piaţă contactaţi de Capital. De altfel, această poliţă pe o lună a unit pieţe şi asociaţii cu interese total diferite. Astăzi, vor eliminarea poliţei pe o lună ambele asociaţii ale brokerilor de asigurare, uniunea reprezentantivă a firmelor de asigurare, Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR, adică locul unde se află absolut toate firmele care vând RCA în România), dar şi o parte din asociaţiile transportatorilor, adică tocmai cei care au făcut presiuni pentru introducerea poliţei.

De partea cealalată luptă ASF, adică instituţia pe care o numim generic “arbitrul pieţei”. Autoritatea nu a emis oficial o părere în acest sens însă argumentul său de bază este că această poliţă permite oamenilor cu posibilităţi reduse, precum şi celor care circulă rar cu maşina, să îşi cumpere o asigurare accesibilă. Am văzut mai sus că această accesibilitate este cât se poate de temporară şi păguboasă pe termen mediu.

ASF mai spune că nu are de ce să se complice cu eliminarea unei poliţe despre care nu s-a demonstrat că face rău şi că dacă ar depune mai mult efort, brokerii şi firmele de asigurare ar reuşi să acopere şi diferenţa dintre numărul de maşini înmatriculate şi cele care au RCA, diferenţă, spun asigurătorii, majorată din cauza poliţelor pe o lună.

Unde ar putea avea ASF dreptate este la nivelul agenţilor de brokeraj care ar putea, este drept, să facă eforturi mai mari pentru a îşi încuraja clienţii să reînnoiască poliţele lunar, însă e greu să fie motivaţi atunci când comisionul aferent este de doar câţiva lei.

De asemenea, un punct de vedere de luat în seamă, venit din aceeaşi zonă, este că poliţe la o lună vând , parctic, doar două firme, adică City Insurance şi, foarte puţin, Grawe, deci riscul nu este aşa de mare, la nivel de piaţă.

Capital a solicitat poziţia mai multor actori importanţi din piaţa asigurărilor şi vă prezintă, mai jos, poziţiile lor:

Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR)- membri sunt toţi asigurătorii care emit RCA în România

“ Posibilitatea încheierii poliţelor RCA pentru o durată foarte scurtă cum ar fi cele cu valabilitate de o lună sau multiplu de o lună poate părea, la o prima vedere, un avantaj pentru consumatori.