Tranzacțiile pe piața de energie și gaze se ridică la o sumă imensă în România, cuprinsă între 20-30 miliarde de euro, a explicat Dian Popescu, fost senator liberal, specialist în energie. Invitatul moderatorilor Dan Andronic și Mirel Curea a dezvăluit informații din culise legate de șansele de punere în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

Dian Popescu: Adio reactoarele 3 și 4! Ăla care le putea face l-am împușcat

„Vedeți la sumele astea ce important e Ministerul Energiei. Proiectele cu americanii ar trebui să le vedem în strategia energetică a României. Acele proiecte cu motoarele de submarine mici (n.r. – semnate cu SUA în vara lui 2021) sunt OK. De câțiva ani suntem mințiți. Cineva mi-a spus că nu vom putea face niciodată reactoarele 3 și 4, ăla care le putea face l-am lichidat în 89. De ce? Acolo nu ai apă de răcire, trebuie investiții, trebuie un baraj ca la Porțile de Fier. A fost aruncată o fentă că au venit americanii. Am ieșit la televizor și am spus că nu se va face.

Americanii au venit și au spus că facem acele reactoare mai mici. Nu uitați că Azomureș a fost scos din funcțiune. Romgaz producea 20 milioane de metri cubi de gaz pe zi, acum a ajuns pe la 14 milioane. Nu exploatează, nu au deschis noi zăcăminte pe care le au. Dar dacă iarna se lungește?„, a explicat Dian Popescu.

„E o încrengătură între companii. Suntem în al 12-lea ceas”

În opinia invitatului, statul ar trebui să fie mult mai ferm în relație cu companiile la care deține acțiuni. „Să mai salvăm ce se mai poate salva. Romgaz nu a mai forat. Au înlăturat specialiștii și au adus toți impostorii. Au fost puși numai pe criterii politice. Dacă prăbușim aceste companii, cine răspunde? Când statul devine partener în marile companii, acestea să aibă obligații„, a punctat fostul senator Dian Popescu.

Ediția completă a emisiunii poate fi vizionată aici: