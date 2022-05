Amenințarea unui conflict SUA – China – Taiwan pare tot mai evidentă, în contextul în care Rusia lui Putin dă semne că dorește o relație mult mai strânsă cu gigantul asiatic, unul dintre puținii săi aliați în războiul cu Ucraina.

Mihail Neamțu: Putin trebuie să explice de ce se orientează spre Beijing

În opinia scriitorului și fostului politician Mihail Neamțu, invitat în podcastul EVZ Play de marți, propaganda de la Moscova are o atitudine care reflectă dorința de a minimaliza legătura sa aparte cu China. Invitatul a semnalat că, deși a invocat multe argumente pentru agresiunea în Ucraina și are mereu discursuri publice detaliate, președintele Putin evită să clarifice motivele relației strânse pe care o are cu China, țară care amenință îndelungata hegemonie mondială a Statelor Unite.

„El trebuie să explice de ce acum Federația Rusă, care ar fi avut motive să revendice o identitate europeană, se orientează spre Beijing. A declarat-o ieri, prefer alianța cu Beijingul decât cu Occidentul. Și acum 70 de ani, când Moscova era la putere, a preferat să bată mâna cu Occidentul. E un paradox aici, propaganda de la Moscova e mincinoasă. Asta nu mă face să trec cu vederea excesele din Ucraina și minciuna propagandistică pe care anumite televiziuni din America o rostogolește cu privire la acești luptători pentru libertate (n.r. – de la Azovstal), care sunt de fapt naziști”.

Pe de altă parte, scriitorul a denunțat dictatura lui Vladimir Putin -pe care îl consideră un criminal -, însă a legat-o de istoria marelui imperiu de la Răsărit. „În mod clar, Rusia are o lungă istorie autoritaristă. Țarul avea drepturi divine”.

Occidentul a împins Rusia în brațele Chinei?

Invitatul a menționat „înstrăinarea nejustificată a Rusiei” de către Occident, care merge de la drastice sancțiuni economice la boicotarea culturii sau sportului chinez, având ca efect direct repoziționarea Rusiei către un alt aliat. „Această rupere a Rusiei mi se pare că nu ne face nouă bine. Nu mă bucur când aud că Rusia se aliază cu China. Sunt neliniștit de această perspectivă”, a afirmat Mihail Neamțu. Acesta a amintit că Putin și-a găsit cel mai bun moment pentru atacarea Ucrainei, căci Europa e încă foarte dependentă de gazul rusesc. Criza europeană este agravată și de faptul că nu prea există leadership politic, a conchis fostul politician.