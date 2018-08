EXCLUSIV. Agricultura României a fost calamitată. Sume uriașe plătite de firmele de asigurare. Care sunt județele cele mai afectate

Anul 2018 va fi anul cu cele mai multe pagube plătite de firmele de asigurare pentru fermieri care au suferit pierderi din cauza diverselor tipuri de calamităţi.

Cele mai importante două societăţi de asigurare din domeniu anunţă creşteri de până la 150% a despăgubirilor, comparativ cu întregul an agricol 2016-2017.

Furtunile şi inundaţiile care au măturat România în perioada mai-august, inclusiv în perioada de recoltare a unor producţii mari ca rapiţa sau grâul, sunt principalele vinovate.

" Până la 30 iulie 2018, Groupama Asigurări a achitat daune agricole de peste 4,6 milioane lei pentru anul agricol 2017-2018, respectându-şi angajamentul asumat de a fi alături de clienţii săi ȋn situaţiile neprevăzute şi asigurând astfel continuitatea activităţilor acestora. Despăgubirile acordate pentru acest an agricol sunt cu peste 150% mai mari faţă de cele pentru întreg anul agricol 2016-2017. Cele mai frecvente cauze care au provocat daunele au fost fenomenele de grindină, ploi torenţiale, urmate de furtuni şi vânt. Comparativ cu anul trecut, ȋn urma fenomenelor meteo extreme din această vară, cel mai semnificativ au crescut solicitările de plată pentru daune produse de ploi torenţiale (cu aproape 60%) şi grindină (cu aproximativ 50%), în timp ce solicitările pentru daune produse de furtună şi vânt s-au menţinut la un nivel constant. ", comentează, pentru Capital, Călin Matei, director general adjunct al Groupama, societatea cu cel mai mare portofoliu de asigurări agricole din România.

Despre amploarea pe care au luat-o fenomenele meteo în sezonul agricol care tocmai se încheie a vorbit şi Dimitrie Muscă, preşedintele Combinatului Agroindustrial Curtici, unul dintre cei mai mari agciltori din ţară. Potrivit acestuia, pe ansamblul anului agricol, în anumite zone cultivate de cooperativa pe care o conduce, rata de calamitate a ajung să depăşească 62%, ceea ce înseamnă că 62% din culturi au fost distruse complet, în respectivele zone.

"Am avut o calamitate pe 200 de hectare, în raport de 32%. Pe un an întreg am avut calamitate în raport de 62,6%. A fost o furtună puternică. Dar eu lucrez cu un asigurător foarte serioasă. Astăzi după amiază am fost calamitat. Am oprit procedurile, tot. I-am sunat, şi a doua zi la 11 am avut trei inspectori de daună prezenţi. Au făcut evaluarea, au făcut actele, au trimis mai departe şi lucrurile au mers ca unse.", a exemplificat Muscă.

Furtunile şi inundaţiile au fost cel mai important factor care a provocat daune şi în portofoliul celui de-al doilea mare jucător din domeniul asigurărilor agricole. " Condiţiile meteo nefavorabile din ultima perioadă au afectat majoritatea culturilor agricole, iar asigurările de la Gothaer s-au dovedit încă o dată de folos în cazul acestor evenimentele neprevăzute, cum ar fi furtunile, ploile torenţiale sau grindina, deoarece atât micii producători, cât şi cei de talie mai mare care au avut o poliţă agricolă de la Gothaer au beneficiat de suport imediat şi asistenţă în caz de daună putând astfel, să îşi continue activitatea într-un timp scurt de la producerea evenimentului asigurat. Riscurile care au produs cele mai multe daune pe segmentul asigurărilor agricole au fost grindina şi ploaia torenţială, culturile cele mai afectate fiind cele de rapiţă. În ceea ce priveşte repartizarea regională a pagubelor, majoritatea acestora au avut loc în judeţul Dolj, urmat de Constanţa.", transmit, pentru Capital, reprezentanţii Gothaer.

O singură furtună a distrus 3.300 de hectare asigurate, în 2018

Al doilea mare jucător din domeniu, compania germană Gothaer, a realizat, pentru Capital, şi un calcul în ceea ce priveşte amploarea daunelor provocate de calamităţi anul acesta. Potrivit specialiştilor companiei, o singură furtună puternică provoacă daune pe o suprafaţă de 3.300 de hectare cultivate din portofoliul Gothaer. Prin comparaţie, întreaga suprafaţă a Insulei Mari a Brăilei, cel mai mare teren agricol din Europa, se ridică la circa 50.000 de hectare, ceea ce înseamnă că 3.300 de hectare ar însemna o daună de circa 6% din total.

" O analiză internă Gothaer relevă faptul că o singură zi de ploaie torenţială a afectat în această vară aproximativ 3300 de hectare de culturi agricole asigurate, provocând daune în valoare de peste un milion de lei.", ne-au spus reprezentanţii companiei.