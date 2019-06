Ramona Ioana Bruynseels a acceptat să acorde un interviu Revistei Capital, în care a făcut o serie de dezvăluiri interesante. Promovarea femeilor merituorii în funcții de conducere este unul dintre obiectivele sale. Ea vrea să vină cu un alt tip de politică decât tot ce am văzut până acum, una care să fie centrată pe om și nevoile lui.

Actualul președinte al Partidului Puterii Umaniste, din care face parte și fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, este căsătorită cu celebrul bancher Dominic Bruynseels cu care are două fetițe.

Ramona Ioana Bruynseels a terminat Facultatea de Drept ca șefă de promoție și a absolvit și un program prestigios la Harvard. Această beneficiază de susținerea unor nume mari din zona de business și nu numai. Cel care a adus doctrina umanistă în România este Dan Voiculescu.

Până acum ați avut funcții în privat sau aparatul administrativ. De ce v-ați decis acum să faceți pasul spre politică?

Într-adevăr până acum am activat în sectorul privat, mai precis în banking, apoi în sectorul non-guvernamental unde am condus proiectul RePatriot și, cel mai recent, în Guvernul României unde am fost pe rând, consilier de stat al prim-ministrului României, secretar de stat și din nou consilier de stat pentru mediul de afaceri – aceste prezente în sfera de specialiști ai structurii guvernamentale au cauzat diverse interpretări tendențioase: “al cui om sunt?”. Al nimănui. Un om liber răspunde doar în față lui Dumnezeu și a propriei conștiințe. După experiență acumulată la Harvard am primit numeroase oferte de a-mi folosi cunoștințele acumulate. Am acceptat câteva.

În toată carieră mea de până acum am învățat mult, am observat și am încercat să fac lucruri. Neavând însă prerogative politice, impactul activității mele a fost limitat. Tocmai de aceea, pentru că nu vreau, nu știu și nu pot să stau pe margine și pentru că vreau să fac ceva cu adevărat relevant pentru societatea care m-a crescut, am decis să întru în politică. Dar nu în politică cu care suntem obișnuiți cu toții, ci într-un cu totul alt tip de politică, aceea centrată real pe individ, pe nevoile și aspirațiile lui concrete.

În care nu mai contează DREAPTA sau STÂNGA, ci impactul benefic al măsurilor asumate. Este o perspectiva nouă, umanistă și radical diferită de tot ce s-a întâmplat până acum. Miza mea și a tuturor celor care vrem să schimbăm România în bine, este să facem pasul de la declarații de bune intenții la realizări concrete. Trăim într-o societate deșteaptă! Oamenii sunt informați, nu se mai lasă păcăliți. Nimeni nu mai crede în basmele politicienilor care spun că se sacrifică pentru țară, dar, în realitate, sacrifică țară pentru ei. Se poate și fără “sacrificii” și fără impostori. România poate și trebuie să se dezvolte repede și bine.

Cum?

Prin muncă, inteligență și creativitate. Dar, în primul rând, prin muncă serioasă. Dacă nu-i mai așteptăm pe Ei, pe cei care ne-au condus în ultimii 30 de ani, și începem să muncim cu mintea și posibilitățile noastre – sănătos, echilibrat, bucurându-ne de ceea ce facem – o să-i lăsăm în urmă. Pentru că ei, vajnicii noștri bărbați de stat, unii dintre ei, știu doar să vorbească și nu pot ține cu pasul noi, care muncim. Evident, mai sunt și excepții.

Ați lansat un proiect minunat, de promovare a femeilor în societatea de astăzi. Din păcate, în România au mai fost planuri de acest tip, însă au fost mai degrabă doar pentru imagine pentru că de multe ori femeile au fost promovate în diverse funcții pe criterii care nu au nimic în comun performanța profesională, studii etc. Meritocrația a dispărut în România. Ce veți aduce nou? Care sunt obiectivele dvs. și cine vă susține în acest demers?

Ați pus punctul pe i. Într-adevăr, au existat și există în continuare multe înțiative dedicate femeilor din România, inițiative pe care le respect dar care, multe dintre ele, sunt lipsite de eficientă. Din perspectiva mea, pașii sunt clari și fermi: în prima faza, o radiografie a situației actuale – care este raportul între femei și bărbați în funcțiile de management și top management, în administrația centrală și locală etc. Din datele preliminare, situația este absolut revoltătoare; în a două faza, trebuie realizată o campanie, sprijinită de parteneri instituționali publici și private, de conștientizare a drepturilor femeilor, cu precădere în mediile în care acestea sunt grav discriminate – v. mediul rural, orașele mici și câteva zone geografice în care femeia este încă prizonieră unor mentalități de tipul “la cratiță”. A treia faza este cea a intervențiilor legislative – un pachet de legi, dezbătute în prealabil cu societatea civilă, care să ofere doamnelor și domnișoarelor din România șansă de a-și fructifică imensul potențial de creativitate, empatie, capacitate de muncă și talent organizatoric. Să ne înțelegem, eu n-am nimic împotriva “cratitei” – mie îmi este drag să gătesc pentru soțul și fetițele mele – însă, in același timp, cred că femeia româncă este și un manager extraordinar (știe să facă mult din foarte puțin) descurcăreață, înțeleaptă, caldă, primitoare și neobosită. Este eroul societății românești.

Veți conduce Partidul Puterii Umaniste, un partid nou, dar în esență vechi. Ce vă propuneți cu acest partid, pe termen scurt și pe termen lung?

Partidul nu e chiar vechi, a fost înființat în 2015. Doctrina umanistă este, la rândul ei, foarte nouă, raportată la doctrinele clasice. Este o mișcare nouă, în care majoritatea vastă a membrilor și simpatizanților sunt tineri, unii cu vârstă, alții cu spiritul. Și toți ne propunem să creștem sănătos. Fără proptele. Fără transferuri de baroni, fără negocieri și înțelegeri obscure.

Avem energie, proiecte serioase și suntem hotărâți să schimbăm modul de a face și de a înțelege politică în România. Sper să fim o gură de aer proaspăt pentru românii care, la fel că noi, s-au săturat de eșecurile clasei politice actuale și își doresc oameni noi, cinstiți și competenți la conducerea țării. Proiectul pe termen lung? O Românie prosperă, echilibrată, reconciliată cu sine și cu lumea.

Considerați că astăzi România se îndreaptă într-o direcție bună sau greșită? Cum vedeți poziția țării noastre în UE și în lume?

Cu toate neîmplinirile ultimilor 30 de ani, România se îndreaptă din inerție într-o direcție bună. Din fericire. Avem o poziționare geo-strategică care ne ajută semnificativ (dar care nu este aproape deloc fructificată), suntem membri NATO și UE, avem parteneri strategici importanți a căror prezența lângă noi este o garanție în plus pentru stabilitatea și securitatea României. Suntem o țară europeană, atașată valorilor trabsatlantice, cu oameni care își doresc să fie cetățeni europeni.

România, dacă s-ar elibera de actualele conflicte, ar putea juca un rol relevant în relațiile internaționale, putând deveni un canal important de comunicare și colaborare între UE și SUA, un mediator la nivel European și global.

