Pe data de 9 iulie, primim, din senin, pe adresa de mail a redacției, o notificare oficială de la compania PRO TV în care ni se pune în vedere, preventiv, să ne abținem „de la divulgarea, comunicarea publica si/sau reproducerea, indiferent de forma, format si/sau mediu (in materiale difuzate/postate/publicate pe internet, pe retelele de socializare, in programele serviciilor media audiovizuale, in publicatiile scrise sau online sau in oricare alte mijloace de comunicare detinute, administrate sau controlate cu orice titlu si in orice mod de dumneavoastra) a marcii, insemnelor si/sau denumirii subscrisei si/sau a imaginii, numelui si/sau starii de sanatate a salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei PRO TV, in legatura cu presupusa existenta a unor cazuri pozitive de COVID-19 in randul salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei ori membrilor familiilor acestora.”

Am dedus imediat că notificarea nu a fost trimisă doar așa, din senin ci pentru că există posibilitatea ca cineva din cadrul trustului să fi fost depistat pozitiv. La nivelul conducerii, am dezbătut dacă și cum vom trata subiectul în cazul în care se va afla ceva. Am decis că este un subiect de presă și că îl vom trata jurnalistic, dar cu respectarea legislației GDPR, adică fără divulgarea numelui.

A doua zi dimineață, Capital.ro a aflat, pe surse, că Andreea Esca a fost depistată pozitiv cu coronavirus, astfel că am scris, în exclusivitate, știrea cu titlul EXCLUSIV: Cutremur la PRO TV. Cea mai mare vedetă a postului, infectată cu coronavirus.

Am scris știrea astfel încât să respectăm decizia postului de televiziune, pentru că suntem de părere că actul jurnalistic trebuie să respecte legislația în vigoare.

La câteva ore după publicarea știrii pe capital.ro, PRO TV a trimis o nouă notificare, în care ne transmitea să scoatem elementele de identificare indirectă ale angajatului PRO TV la care făceam trimitere. Ne-am conformat din nou, astfel încât, știrea, așa cum este și în forma actuală, nu mai are niciun element care să dea de înțeles că ar fi vorba despre Andreea Esca.

La foarte-foarte scurt timp după notificare, PRO TV a trimis un comunicat de presă în care a confirmat informația publicată în exclusivitate de capital.ro. Postul de televiziune admite într-un mesaj public că există cazuri de infectare cu Covid-19 printre angajați fără să spună despre cine este vorba.

Ulterior, libertatea.ro și G4Media publică informații despre petrecerea la care ar fi participat Andreea Esca și la care nu s-ar fi respectat normele de distanțare socială.

La scurt timp, cancan.ro publică direct informația că Andreea Esca este cea care a fost depistată pozitiv cu coronavirus. De aici, un val de critici aduse în online atât de către mai multe persoane publice dar și de către fanii care au reproșat tăcerea și lipsa unei reacții pe acest subiect.

Astăzi, la exact 10 zile după ce Capital.ro a scris în exclusivitate despre acest subiect, într-un act jurnalistic îngrădit de legislația GDPR și notificările repetate ale PRO TV, Andreea Esca iese public cu o declarație și cu o serie de explicații pe acest subiect.