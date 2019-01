EXATLON 3. Cine sunt cei zece FAIMOȘI care vor concura în cea de-al treilea sezon

Costin Gheorghe, 29 de ani, este fotbalist, face parte din echipa de fotbal Academica Clinceni. A evoluat de-a lungul timpului in cadrul mai multor cluburi: Sportul Studentesc, Gaz Metan Medias, Rapid Bucuresti. Energic, carismatic, Costin pare sa fi imprumutat din sarmul surorii sale, indragita cantareata Elena Gheorghe. Asteapta cu nerabdare sa intre pe traseele din Dominicana si sa demonstreze ca anii de fotbal l-au format si il vor ajuta sa ajunga sa castige trofeul.

Andreea Mihaela Zaragiu, 32 de ani, e multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo. Este instructor de fitness si aerobic si prin tot ceea ce face incearca sa insufle si altora dragostea pentru sport si viata sanatoasa. Andreea face parte din lotul national de Kempo, iar forta fizica si agilitatea dobandite in ani de munca asidua se impletesc fericit cu gratia si feminitatea ce o caracterizeaza.

Andrei Boţoaca, 24 de ani, este un tanar care a ales un sport plin de adrenalina – este campion national, european si mondial la motociclism, iar in 2014, 2015 si 2018 a primit titlul de Sportivul Anului la Enduro (curse off road). Isi doreste cu ardoare sa ajunga in Fianala si sa revina acasa cu trofeul Exatlon. In prezent este student la Universitatea Politehnica, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

Diana Pivniceru, 27 de ani, este o atleta valoroasa, vicecampionana nationala la proba de 800 de m. Din 2012 a castigat in fiecare an titlul de Campioana Nationala Bikini Fitness. Este si instructor de fitness si e pasionata si de ski, patinaj si tenis.

Ciprian Mariş, 27 de ani, multiplu campion mondial la Kempo, intra si el in lupta care va tine cu sufletul la gura Romania. De asemenea, e campion RXF, la categoria 66 de kilograme. Foarte rapid si puternic, spune ca este hotarat sa ajunga in Finala „Exatlon” si sa isi adjudece titlul de castigator al celui de-al treilea sezon al reality-ului.

Catalina Seicaru, 25 de ani, e instructor de fitness si aerobic, dar si model, frumoasa sportiva aparand intr-o serie de reclame. Crede in steaua ei norocoasa, dar, mai ales in ambitia care o caracterizeaza.

Un sportiv spectaculos, originar din Republica Moldova, dar care s-a mutat in Cluj de la 16 ani, intregeste echipa Faimosilor; este vorba de Ion Surdu, 23 de ani, campion national si european la MMA. Este pasionat de crossfit, volei, baschet, handbal si fotbal. Ion este in prezent si student in primul an la ASE, Marketing.

Cei 10 Faimosi vor fi nevoiti sa se cunoasca, sa se accepte si sa dovedeasca, zi de zi, ca pot deveni o echipa adevarata! Ei se vor lupta cu 10 Razboinici alesi pe spranceana, sportivi ale caror nume vi le vom dezvalui in curand! Nu pierdeti, din 12 ianuarie, de la ora 20:00, o batalie epica, ce se va da pe nisipurile din Republica Dominicana