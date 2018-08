Citeşte şi În curând, un nou Guvern! Cine sunt cei 3 PSD-işti care se luptă pentru scaunul Vioricăi Dăncilă! Decizia lui Dragnea şi planurile de toamnă. Editorial de Anca Andrei

Întrebat în legătură cu zvonurile privind numirea sa în funcţia de premier, sau de preşedinte, Teodorovici a răspuns că Viorica Dăncilă este ceea ce are nevoie un guvern, dar a subliniat că acel om politic care afirmă că nu şi-ar dori să fie într-o poziţie cât mai înaltă este ipocrit.

"Ca prim-ministru este doamna Viorica Dăncilă. Este un om cu care se poate lucra foarte bine în echipă, este o persoană care nu este vulcanică, nu este războinică. Este ceea ce are nevoie un Guvern. Mai mult, vine o preşedinţie peste noi, la 1 ianuarie (...) Este unic în istoria noastră ca ţară şi suntem obligaţi, suntem condamnaţi să avem succes (...) Dacă viaţa o să fie în acea direcţie. O să dau un răspuns pe care l-am dat unui coleg din media. Am spus că este normal, este de bun simţ, şi nu trebuie să se supere nimeni, niciun partid. Un om politic este obligat să îşi dorească să ajungă cât mai sus, pentru că eu înţeleg aşa: un om politic de asta intră în politică, să facă bine pentru cei pe care îi reprezintă, pentru românii noştri. Dacă ăsta este ţelul tău, tot speri ca fiind bun, fiind capabil să faci lucrurile în direcţia asta trebuie să ocupi cât mai sus, cât mai sus, o astfel de poziţie, ca să poţi să faci bine în jurul tău. Cine spune că nu este interesat, că nu-l preocupă, că nu şi-ar dori să fie într-o poziţie cât mai înaltă, este ipocrit. Şi eu nu sunt ipocrit, sunt omul care spune lucrurilor pe nume. (...) Nu am de ce sa spun că nu mi-aş dori o funcţie cât mai înaltă în zona politică. Dar trebuie să demonstrez", a afirmat ministrul Finanţelor.AGERPRES