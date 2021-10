BTC a atins un maxim de 66.727 de dolari la finalul zilei de 21 octombrie, dar de atunci a scăzut pentru a se tranzacționa din nou în jurul pragului de 62.000 de dolari.

Creșterea prețurilor a avut loc pe fondul lansării unui important fond ETF de futures, ProShares BTC, care a semnalat piețelor dorința finanțelor tradiționale de a intra pe piața cripto.

Între timp, Ethereum a cunoscut o creștere similară pe parcursul săptămânii și a fost la un pas de a atinge un maxim istoric, ajungând joi la 4.332 de dolari pe platforma eToro.

ETH a atins anterior un maxim istoric de 4.340 de dolari pe 12 mai anul acesta. Tokenul a scăzut în weekend, dar continuă să se tranzacționeze în intervalul de 4.100 de dolari.

Creștere spectaculoasă pentru Shiba Inu în urma tweet-urilor lui Musk

Moneda Shiba Inu (SHIB) a atins și ea duminică un nou maxim istoric, în urma tweet-urilor șefului Tesla, Elon Musk.

Tokenul, care a fost lansat de creatorul anonim „Ryoshi” în 2020, a urcat la 43,3916 Shiba (în milioane pe platforma eToro), ceea ce reprezintă un „lot” de un milion de unități Shiba Inu, în tranzacțiile de duminică dimineața devreme, după ce Elon Musk a postat pe Twitter o fotografie a cățelușului său Shiba Inu.

Șeful Tesla a precizat apoi că nu deține niciun token, ceea ce a făcut ca prețul acestuia să scadă din nou. Musk a comentat atunci când a fost întrebat dacă deține SHIB:

„Din curiozitate, am achiziționat niște șiruri ascii hash numite „Bitcoin, Ethereum & Doge”. Asta e tot. Așa cum am mai spus, nu vă pariați ferma pe cripto! Adevărata valoare este construirea de produse & furnizarea de servicii pentru semenii tăi, nu bani sub orice formă.

La momentul redactării acestui articol, tokenul se tranzacționează în jurul valorii de 38,4444. Valoarea sa a crescut vertiginos din septembrie, când se tranzacționa în jurul valorii de 7,0000 (milioane). Precedentul său maxim istoric a avut loc la 10 mai, când a ajuns la 34,5770.

Pompierii – primul fond de pensii public din SUA care investește în bitcoin

Fondul de ajutor și pensionare a pompierilor din Houston (HFRRF) a făcut achiziții de bitcoin și ethereum în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari.

Aceasta reprezintă primul caz în care un fond de pensii public din SUA achiziționează criptoactive, potrivit anunțului făcut chiar de fond.

În ciuda împărțirii investiției între BTC și ETH, nu a fost făcută nicio precizare cu privire la suma alocată fiecăruia. Fondul a investit în criptomonede prin intermediul firmei de investiții NYDIG.

Fondul are ca membri peste 6.600 de pompieri activi și pensionari. Acești membri contribuie la fond cu aproximativ 9% din salariile lor brute anuale, iar orașul Houston contribuie cu o sumă dublă.

Comentând anunțul, Ajit Singh, directorul de investiții al HFRRF, a declarat: „Suntem încântați să facem acest prim pas înainte în lumea activelor digitale. Această investiție exprimă credința noastră în potențialul tehnologiei registrelor distribuite pentru dezvoltarea și democratizarea acumulării de valori fără intermediari.”