Potrivit INS, în cadrul anchetei de conjunctură din luna iunie 2023, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural +5%).

Referitor la numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +2%. Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +14%).

Potrivit estimărilor, în construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni creștere a volumului producţiei (sold conjunctural +23%), iar managerii estimează creștere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +11%). În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează creștere a acestora (sold conjunctural +26 %).

Volumul comenzilor – creștere moderată

În sectorul comerţ cu amănuntul, managerii au estimat pentru următoarele trei luni, o tendinţă de creștere a activităţii economice (sold conjunctural +17%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra creștere moderată (sold conjunctural +13%).

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni o creștere moderată a numărului de salariaţi (sold

conjunctural +12%) și o creștere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +25%).

Conform estimărilor din luna iunie 2023, cererea de servicii (cifra de afaceri) va înregistra creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +9%). Se estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +2%). Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de creștere moderată (sold conjunctural +9%).

Ajutor de stat pentru materialele de construcții

Zilele trecute, ministrul Economiei a vorbit despre schema de ajutor de stat pentru materiale de construcţii, programul naţional „Construct Plus”.

În urma discuțiilor cu reprezentanţii companiilor din acest domeniu, Radu Oprea a explicat că au decis constituirea unui grup de lucru la minister.

Potrivit informațiilor oferite de ministrul Economiei, bugetul pentru schema de ajutor de stat este de maxim 150 de milioane de euro, în contextul în care trebuie să meargă pe schema simplă de notificare a Comisiei Europene, astfel încât să înceapă schema de ajutor anul acesta.

„Au ridicat o problemă foarte corectă a economiei de piaţă, că trebuie să producem de calitate bună şi la un preţ rezonabil, astfel încât să fim competitivi în România şi să putem să punem în operă materialele din România, pentru că scopul nostru este acela de a reduce deficitul comercial. Discuţiile au durat două ore, deşi erau programate pentru o oră, ceea ce înseamnă că am avut consistenţă, că am avut subiecte, că am avut dialog”, a declarat Radu Oprea.