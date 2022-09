Preşedintele Klaus Iohannis anunţă că membrii Consiliului European au adoptat, vineri, o declaraţie comună prin care anexarea „ilegală” de către Rusia a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson este respinsă „ferm” şi condamnată.

„Astăzi, am adoptat, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului European, o Declaraţie comună în care respingem ferm şi condamnăm fără echivoc anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson. Uniunea Europeană, inclusiv România, nu recunoaşte şi nu va recunoaşte niciodată referendumurile ilegale orchestrate de Rusia, prin încălcarea gravă a independenţei, a suveranităţii şi a integrităţii teritoriale ale Ucrainei”, a scris şeful statului, vineri, pe Twitter.

Today, I have joined the other members of #EUCO 🇪🇺 in adopting a common Statement to firmly reject and unequivocally condemn the illegal annexation by RU of Ukraine’s 🇺🇦 Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions.

