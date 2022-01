Mortea lui David Sassoli a cutremurat toată Europa: Este o zi tristă pentru noi toţi

Mai mulți politicieni și europarlamentari au adus un ultim omagiu, în urma tragicului eveniment. Printre aceștia se află și ministrul italian al culturii, Dario Franceschini .

„Ciao David, prieten de-o viaţă”, îl omagiază ministrul italian al culturii, Dario Franceschini.

„Europa a pierdut un lider”

Printre persoanele care au reacționat se află și eurodeputatul Eugen Tomac și europarlamentarul Cristian Terheș.

„Sunt profund bulversat de vestea cutremurătoare primită în această dimineaţă, privind încetarea din viaţă a domnului David Sassoli, preşedintele Parlamentului European. A fost un politician plin de curaj, un jurnalist apreciat în Italia şi un european convins care a militat cu multă fermitate pentru apărarea drepturilor omului în întreaga lume.

Este o zi tristă pentru noi toţi, l-am respectat enorm, i-am apreciat diplomaţia şi dăruirea cu care a condus una dintre cele mai importante instituţii ale Uniunii Europene în vremurile acestea cumplite, care aduc zilnic veşti triste şi care par să nu se mai termine. Îmi îndrept gândurile către toţi cei apropiaţi domnului preşedinte Sassoli şi le transmit sincere condoleanţe, este o pierdere grea pentru toată Europa”, a scris eurodeputatul Eugen Tomac pe Facebook.

Crstian Terheș a transmis la rândul său condoleanțe familiei.

„David Sassoli (65 ani), Presedintele Parlamentului European, a decedat in dimineata zilei de 11 ianuarie 2022, la ora 1:15am, la spitalul din Italia unde era internat din data de 26 decembrie, a anuntat pe Twitter Roberto Cuillo, purtatorul sau de cuvant.

„Internarea a fost necesara ca urmare a unei serioase complicatii din cauza unei disfunctionalitati a sistemului imunitar”, a comunicat purtatorul de cuvant al acestuia intr-un email pe care l-a trimis la toti europarlamentarii pe data de 10 ianuarie 2022. A se vedea link-ul de la final.

In acelasi email am fost anuntati ca toate activitatile oficiale i-au fost anulate. David Sassoli este multiplu vaccinat, iar in luna septembrie 2021 a fost internat ca urmare a unei declarate pneumonii. Condoleante familiei! Dumnezeu sa-l ierte!”, a scris Crstian Terheș pe Facebook.

Eurodeputata malteză Roberta Metsola, care ar urma să-i succeadă, este cea care l-a numit pe acesta drept un campion al democrației.

„Am inima frântă. Europa a pierdut un lider, eu am pierdut un prieten, democraţia a pierdut un campion”, a declarat eurodeputata malteză Roberta Metsola.