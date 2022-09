Rușii au format cozi lungi de mașini la frontierele terestre ale aproape tuturor țărilor vecine Rusiei în încercarea de a scăpa de proiectul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea, potrivit unor videoclipuri și rapoarte publicate în cursul nopții.

Polițiștii de frontieră finlandezi au declarat că au observat un „număr excepțional” de cetățeni ruși care au încercat să treacă granița peste noapte, potrivit Reuters, citat de The Moscow Times.

Agenția de știri a relatat că peste 4.800 de ruși au sosit miercuri în Finlanda, față de 3.100 cu o săptămână înainte.

În Caucazul de Sud, martori oculari au afirmat că frontiera ruso-georgiană „s-a prăbușit” din cauza traficului copleșitor, potrivit unor înregistrări video partajate de Ekho Kavkaza, serviciul regional al organizației de știri RFE/RL, finanțată de SUA.

Ambuteiaje similare au fost filmate în apropierea granițelor Rusiei cu Mongolia, deși serviciul vamal al țării a negat că ar fi existat vreo congestie la punctul de trecere a frontierei.

În republica Kazahstan din Asia Centrală – a cărei graniță comună cu Rusia este cea mai lungă din lume – utilizatorii rețelelor de socializare au distribuit imagini cu o coadă aparent nesfârșită de mașini și camioane care așteptau să treacă.

Între timp, cele trei națiuni baltice, Letonia, Lituania și Estonia, au declarat că vor refuza refugiul rușilor care fug de mobilizarea lui Putin, după ce au impus restricții asupra turiștilor ruși la începutul acestei săptămâni.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022