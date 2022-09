Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat, miercuri seară, decretul semnat de Vladimir Putin privind mobilizarea parțială a rezerviștilor din Rusia și susținerea referendumurilor pentru anexarea la Rusia a teritoriilor ucrainene ocupate de armata rusă. Potrivit spuselor sale, declarațiile președintelui rus nu fac decât să escaladeze situaţia actuală, deja tensionată.

„Ministrul a subliniat că aceste acţiuni nu fac decât să escaladeze situaţia şi a evidenţiat necesitatea ca întreaga comunitate internaţională să îşi menţină unitatea şi solidaritatea în respingerea acestor acţiuni şi în a pune presiune pe Rusia pentru a respecta principiile de drept internaţional şi ordinea bazată pe reguli”, a transmis, miercuri seară, Ministerul de Externe.

Declarația sa a fost făcută la Reuniunea Ministerială a Grupului de Prieteni ai Medierii, desfăşurată în marja săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU.

România s-a alăturat comunității internaționale care îi cere lui Vladimir Putin să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei și să își retragă militarii din țara vecină,

„România condamnă cu fermitate anunţul preşedintelui Putin cu privire la următorii paşi ai Rusiei în ceea ce priveşte continuarea escaladării războiului său ilegal împotriva Ucrainei. România reiterează apelul către Rusia de a înceta imediat agresiunea împotriva Ucrainei şi de a-şi retrage complet toate forţele armate”, a scris Klaus Iohannis, miercuri după-amiază, pe contul său de Twitter.

Romania🇷🇴 strongly condemns President Putin’s announcement about Russia’s next steps towards further escalation of its illegal war against Ukraine🇺🇦. Romania reiterates its call for RU to stop immediately its aggression against UA and to fully withdraw all its armed forces.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 21, 2022