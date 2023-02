Mulți români ajung să se judece în instanță pentru a tranșa disputele între vecini cu privire la copacii și gardurile vii plantate la limita dintre proprietăți. Așadar, conform articolului 613 din noul Cod Civil, distanţa minimă pentru arborii plantați pe propria proprietate trebuie să fie de minim 2 metri de linia de hotar.

Ce arată Codul Civil

Însă există și câteva excepții: copacii care nu depășesc înălțimea de doi metri, plantațiile și gardurile vii. La alineatul 1 al articolului menționat anterior se precizează că „în lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.”

Așadar, în caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.

De asemenea, conform aceluiași articol, alineatul 3, se stipulează că „proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.”

Ce spun românii care s-au confruntat cu astfel de probleme

Mai mulți români s-au împărtășit cu problemele pe care le au cu arborii plantați de vecini pe o platformă de sfaturi juridice. „Vecinul are plantat un gard viu pe limita de proprietate dintre noi. Acesta nu dorește toaletarea lui pe partea mea, acesta ( gardul viu ) crescând cu 1 ,5 metri pe terenul meu. Ce pot face în acest caz? Mulțumesc.”, a scris un cetățean.

Un alt proprietar de casă a declarat următoarele: „Daca te deranjează…bagă foarfeca in el. Cât de greu este să îl tunzi pe partea ta de gard? Îți ține umbră la legume/pomi? Nu îl vrei deloc? Am un vecin idiot care a dat pe gardul viu amplasat pe terenul meu cu erbicid…din greșeală sau poate că nu când a făcut curățenie la el, deși nu intrase la el…e pus la 60 centimetri de gardul comun. Așa că … varianta elegantă e sa cureți pe partea ta de gard sau varianta a doua… erbicid. Ar fi încă o variantă… reclamație că nu are distanța legală față de gardul comun.”