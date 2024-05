Incident în Delta Dunării. Cei implicați riscă amenzi de până la 10.000 de lei

Patru şalupe pline cu oameni au fost surprinse în timp ce au intrat într-o colonie de pelicani din Delta Dunării. Incidentul s-a petrecut pe braţul Sfântul Gheorghe. Ambarcaţiunile ar fi fost aduse de lângă Bucureşti.

În urma incidentului regretabil, polițiștii tulceni au început cercetările. Odată identificați, autorii riscă amenzi de până la 10.000 de lei și suspendarea permiselor pentru ambarcațiuni.

Camera Deputaţilor a adoptat un nou proiect de lege privind pescuit și resursele acvatice

Recent, proiectul legii pescuitului și protecției resursei acvatice vii din România a fost adoptat de Camera Deputaților. Acest proiect stabilește cadrul legal pentru activitatea de pescuit, având în vedere protecția, conservarea, repopularea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale. El reglementează comercializarea produselor obținute din pescuit în cazul în care această activitate are loc pe teritoriul României sau în apele aflate sub jurisdicția națională a României, fie de către nave sub pavilion românesc, fie de către nave sub pavilionul altor state.

Conform acestui act normativ, sunt considerate habitate acvatice naturale:

Dunărea teritorială, Delta și lunca inundabilă a Dunării;

Rezervația Biosferei Delta Dunării, complexul lagunar Razelm-Sinoe și lacurile litorale;

pâraiele, râurile și lacurile de munte, colinare, de șes și zonele lor inundabile, precum și brațele moarte ale râurilor;

bălțile și lacurile naturale lipsite de instalații hidrotehnice pentru alimentarea, reținerea și evacuarea apei;

lacurile de acumulare, inclusiv zonele lor inundabile în timpul viiturilor;

rețeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigație și hidroenergetice și ramificațiile acestora;

apele maritime interioare, marea teritorială și zona economică exclusivă a României.

Politica referitoare la pescuitul în habitatele acvatice naturale este gestionată de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA). Prin ordin comun al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, la propunerea agenției, sunt stabilite perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului, precum și zonele de protecție a resurselor acvatice vii.

În ceea ce privește apele care reprezintă frontiere de stat, perioadele de prohibiție, regulile de pescuit, precum și zonele de protecție a resurselor acvatice vii sunt stabilite în conformitate cu convențiile internaționale încheiate cu statele riverane.