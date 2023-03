Generalul maior Dan Grecu: toți cetățenii de la 18 ani la 35 de ani pot să fie chemați în primă urgență

Noul invitat al jurnalistului Ionuț Cristache a abordat mai multe teme importante, iar una dintre ele a fost despre cum ar fi România dacă s-ar afla într-un scenariu de război.

”Am spus-o de nenumărate ori că la nivelul comunicării publice suntem pulbere. Suntem pulbere și nu în probleme de maximă de securitate ci la toate nivele. Opinia mea este că respectând confidențialitatea unor anumite date, populația trebuie să fie informată cu tot ceea ce face președintele, Guvernul, Parlamentul, primarul și tot ce mai vreți dumneavoastră”, spune generalul maior Dan Grecu.

Acesta a mai spus că unii civili ar trebui să fie pregătiți să lupte, subliniind că toți civilii ar trebui să știe să se protejeze, să conștientizeze și să înțeleagă.

”O parte din apărarea patriei se realizează prin pregătirea populației. Pe unii îi faci să lupte, dar pe toți trebuie să îi faci în măsură să se protejeze, să conștientizeze, să înțeleagă. Așa cum e la inundații, așa este și la un atac aerian, și la un nor radioactiv, trebuie să știi niște măsuri. Faptul că le pui pe un site și ele stau acolo nu e ok. Asta trebuie să fie un proces de educare care să înceapă din clasa a I-a și să se termine cu pensionarii. Eu sunt ferm convins că planurile existente la nivelul structurilor care sunt responsabile cu gestionarea există și ele vor acționa. Și Armata, și poliția de frontieră și ceilalți.

Pentru următoarea perioadă vă liniștesc eu că nu vine nimic. Dar acest lucru trebuie pregătit. Avem o lege care chiar așa se numește: Pregătirea populației pentru apărare. Nu e chiar foarte veche, e de la începutul mileniului acesta în care se spune foarte clar: aceste acțiuni trebuie să se desfășoare, această informare. Avem presă privată și presă oficială, de stat, care trebuie să vină cu astfel de mesaje. Existența pe website-uri este foarte bună, dar nu toată lumea se uită pe website-uri sau alții nici nu știu că există asta.

În România este legea exactă care spune cum trebuie să acționeze fiecare. În primul rând, toți suntem datori să apărăm patria, este o datorie constituțională. În al doilea rând există legea care spune cum se face acest lucru. În al treilea rând există structurile teritoriale, centrele militare zonale sau județene, care au în evidență toți rezerviștii care vor fi chemați. Forțele oficiale declarate ale rezerviștilor sunt de 80-90.000, dublul existentului. În realitate, toți cetățenii de la 18 ani la 35 de ani pot să fie chemați în primă urgență, după care se extinde până la 60 de ani și 64 de ani pentru generali.

Cei care n-au făcut stagiul militar vor fi încorporați, trimiși într-o unitate de instrucție, unde vor face perioada de instrucție corespunzător armei la care sunt repartizați și după care vor fi repartizați într-o unitate militară.”, spune invitatul din platoul HAI România!.

Carne de tun se numește atunci când trimiți la luptă oameni nepregătiți

Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe invitatul său ce se va întâmpla dacă Putin va ataca România într-o săptămână.

”Mai aveți câteva luni ca să vă pregătiți, bine dacă nu ajunge Putin la Budapesta până atunci. Cetățeanul Cristache, în momentul în care se va declara mobilizare generală sau parțială, va fi chemat de către centrul militar în evidența căruia se află. În mod normal, conform legii, dacă v-ați schimbat domiciliul trebuia să informați centrul militar. Constituie contravenție.

Sunteți anunțat de către centrul militar cu un ordin de chemare și veți fi repartizat spre un centru de pregătire. în funcție de pregătirea din viața civilă, te ia după studii. Dacă ești inginer constructor, înseamnă că ai calități să poți să servești în arma geniu. Indiferent de ce armă sunteți repartizați, trebuie să faceți pregătire. La nepregătire în ideea tehnică, probabil că infanteria este cea mai apropiată pentru că e vorba de combatanți.

Carne de tun se numește atunci când trimiți la luptă oameni nepregătiți. Teoretic dumneavoastră nu veți fi nepregătit. În prima linie sunt forțele care sunt acum active. Sub protecția acestor forțe și ulterior al celor NATO, dacă este pericolul depășește capacitatea sunt chemați rezerviștii pentru completarea și formarea de unități. După care vă cheamă pe dumneavoastră, dumneavoastră sunteți urgența a treia. Din nou depinde de armă. Fiecare individ va avea asupra sa, în funcție de poziție, pistol sau pistol mitralieră, care este armament individual. Asta este standard pentru toată lumea. Cu ăsta dormi lângă tine, îl pui sub pernă în astfel de situații.

Dacă ești la infanterie vei avea la dispoziție transportoare Piranha, transportoare blindate, mașini de luptă ale infanteriei, Humwie-uri, MRAP-uri. La acest moment avem tancuri, sunt de producție românească. Numeric sunt multe, dar faptic și existent sunt șase batalioane operative. Avem tancuri, avem artilerie, de la artilerie clasică până la HIMARS. Pentru aviație avem F-urile, mai avem câte MIG-uri mai avem, mai avem elicopterele Puma modernizate”, mai spune generalul maior Dan Grecu.

Cât ar rezista România într-un război cu Rusia?

Generalul maior Dan Grecu a fost întrebat cât ar rezista România într-un război cu Federația Rusă, însă a precizat că este greu să se dea un timp concret.

”Rușii ziceau că ucrainenii rezistă trei până la șapte zile. Tocmai au trecut 367 de zile. Să nu credeți că la noi va fi altfel. E greu de a da un timp. Dar dacă tot vorbiți de scenariul ăsta avem o situație relativ bună. De la nord la sud există un lanț de munți care aproape două treimi acoperă țara, o ofensivă dinspre mare este supusă la mari pierderi din partea agresorului, între mare și respectivul lanț de munți avem și Delta, așa că rămâne eterna linie Focșani – Nămoloasa care poate să fie sau poate să nu fie un punct nevralgic într-un scenariu ipotetic. Ne-a ajutat în Primul Război Mondial. Există astfel de probleme care se iau. Sunt zone grele, așa ar putea să fie, că doar nu o să vină dinspre sârbi sau dinspre unguri, dinspre est trebuie să vină, nu poate să vină dinspre vest”, mai spune acesta.

Nu în ultimul rând, generalul maior Dan Grecu a mai fost întrebat dacă crede într-un astfel de scenariu, dar a răspuns ”nu îl cred deloc, după cum nu am crezut nici scenariul armei nucleare tactice. Războiul nu este supralicitate. Eu nu am văzut nici la început, nici acum, Federația Rusă capabilă să cucerească Ucraina, darămite să meargă mai departe. Din punctul meu de vedere, sperietoarea cu lupul care lupul este bomba atomică este un no go pentru ruși la acest moment, o opțiune pe care nu poate să o ia că nu îl mai lasă fratele de la sud care acum el e mare. Înainte de 89 ursul era cel mare. Acum au venit alții care joacă cartea acolo și de care trebuie să țină cont. Vecinul de la Sud (China) a atras atenția tuturor că ăsta este un pas care nu va fi niciodată acceptat. Mie îmi pare rău că vecinul respectiv, Republica Chineză, nu începe o astfel de campanie pentru reducerea armelor nucleare. O analiză în beneficiul omenirii ar arăta că armele nucleare sunt desuete. Nu poți să câștigi un război cu ele. Poate să câștige Rusia cu Ucraina, dar asta ar însemna ca restul să privească. Lumea are la acest moment suficiente arme nucleare ca să se omoare de câteva ori. Dă bine la cei care le produc, probabil că acțiunea este profitabilă”, a declarat generalul maior Dan Grecu în cadrul podcastului România lui Cristache, de pe canalul de YouTube HAI România!.