Așadar, datele analizate de unul dintre oficialii de rang înalt ai Pentagonului arată că Vladimir Putin nu mai are resurse militare pentru a continua războiul pe care l-a declanșat.

Aproape 500 de soldați ruși au fost uciși sau răniți în urma unei dintre cele mortale lupte din timpul războiului, arată cifrele oficialilor americani.

De asemenea, datele Pentagonului subliniază că Rusia și-a utilizat 80% din grupurile de batalioane tactice în Ucraina.

Simultan, informațiile apărute anterior arătau că armata rusă încerca să traverseze un râu din nord-estul Ucrainei, dar a fost oprită de apărătorii ucraineni.

La rândul său, publicaţia americană „The Hill” a apreciat că invazia şi-a ratat toate ţintele iniţiale. În concluzie, războiul a devenit unul de uzură.

Astfel, atacul iniţial a fost ratat, capturarea rapidă a Kievului nu a avut loc, la fel ca şi misiunea de asasinare a lui Zelenski. Mai mult, Rusia a suferit pierderi uriaşe, iar reacţia Vestului a fost una surprinzătoare pentru Moscova.

Deşi s-a pregătit de atac aproape o jumătate de an concentrând trupe şi tehnică la graniţa cu Ucraina, la aproape trei luni de la începerea invaziei, Rusia bate pasul pe loc, iar Kievul este mai puternic ca niciodată. Oficialii au spus că rezistenţa pe care Ucraina a opus-o a şocat oficialii serviciilor de informaţii şi Rusia, care se aşteptau la o victorie uşoară.

De altfel, documente recente lăsate în urmă de soldaţii ruşi şi descoperite de Biroul de Investigaţii de Stat al Ucrainei au indicat că preşedintele Putin intenţiona să pună mâna pe toată Ucraina. Forţele ucrainene au descoperit documentele în timp ce căutau prin oraşul Trostyanets, din nord-estul regiunii Sumi.

Eşecul de a captura Kievul în primele zile nu doar că a rănit moralul, dar a costat vieţile a mii de soldaţi ruşi. Cifrele legate de pierderile suferite de ruşi diferă în funcţie de sursă. Astfel, Ucraina ridică totalul pierderilor umane ale Moscovei la 26.000, în timp ce Rusia a admis doar puţin mai mult de 2.000 de morţi.

NEW: U.S. assesses Russia has committed 80 percent of battalion tactical groups to Ukraine: senior U.S. defense official

🇷🇺 now has 106 BTGs in the country, but still has a “majority” of the 140 units he dedicated to 🇺🇦 mission.

Putin “doesn’t have a whole lot” to add to fight

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022