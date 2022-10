Se rupe coaliția de guvernare? Alina Gorghiu dezbate subiectul: Nimeni nu ar trebui să fie supărat

Alina Gorghiu a fost întrebată cum vede declarația lui Marcel Ciolacu, potrivit căreia PSD va guverna cu sau fără PNL. Astfel, președintele interimar al Senatului a subliniat că „nimeni nu ar trebui să fie supărat”, iar liberalii își doresc continuare acestei coaliţii în termeni de respect și cooperare loială.

„Zâmbesc pentru că nimeni nu ar trebui să fie supărat în această coaliţie, cu atât mai puţin colegii noştri de coaliţie, pentru că au beneficiat de respectul instituţional al PNL. De altfel, singurul lucru pe care colegii din PNL, inclusiv eu, l-am subliniat în aceste zile a fost unul foarte clar – ne dorim continuare acestei coaliţii în termeni de respect, de cooperare loială între cele trei partide, dar asta nu înseamnă că trebuie să spunem adevărul.

Adevărul pe care l-am spus cu ocazia evenimentelor la care am participat şi eu şi colegii mei a fost unul pe care nimeni, dar chiar nimeni nu îl poate contesta şi anume PNL, singur la guvernare, a mărit de două ori pensiile, pe 1 ianuarie 2020 a mărit punctul de pensie cu 14 procente, cea mai mare mărire din Europa, pe data de 1 ianuarie 2022, de asemenea cu 10 procente. Eu nu am spus un procent, am spus că rata inflaţiei este dezideratul nostru pentru mărirea punctului de pensie, pentru că da, aceasta nu trebuie suportată de pensionari”, a declarat Alina Gorghiu.

Ce spune Alina Gorghiu despre majorarea pensiilor?

De asemenea, aceasta a fost întrebată și dacă există bani în bugetul de stat pentru majorarea pensiilor, fără a tăia sume din altă parte.

„Vă spun un lucru pe care colegii mei din Guvern îl evaluează acum. Cifrele sunt pe masă. Sper să vedem acest buget curând. Dar da, se fac eforturi astfel încât sumele pentru pensii să fie suficiente pentru a se acoperi inflaţia.

În acelaşi timp, avem în România pe 2022 cel mai mare buget alocat de premierul Ciucă pentru investiţii, peste 88 de miliarde lei. Deci s-a putut ţine un echilibru între banii alocaţi investiţiilor în economia românească şi pensiile acestei categorii vulnerabile. Da, am convingerea că vom reuşi să găsim acest echilibru în continuare. Sunt mai mulţi bani colectaţi la bugetul de stat. Sunt convinsă că Executivul va găsi această soluţie pentru a avea şi investiţii, pentru a respecta şi mediul de afaceri în România”. a mai spus Alina Gorghiu.

Mai apoi, președintele interimar al Senatului a subliniat că pensionarii nu pot fi lăsați fără bani în plus la pensie, în contextul în care costurile au crescut substanțial.

„În acelaşi timp trebuie să ne gândim că nu putem să lăsăm pensionarii fără a beneficia de bani în plus la pensie, câtă vreme costurile pe care le suportă sunt mai mari. Sun foarte fermă, şi eu şi colegii mei, că această inflaţie trebuie acoperită”, a conchis Alina Gorghiu.