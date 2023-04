Tenisul nu a fost primul sport de care s-a îndrăgostit

Una dintre marile pasiuni ale lui Ion Țiriac rămâne în continuare hocheiul, acesta fiind și primul sport de care s-a îndrăgostit înainte de a descoperi tenisul. Omul de afaceri a vorbit recent despre această mare pasiune a sa și a povestit o întâmplare care s-a petrecut pe vremea când avea doar 13 ani.

De asemenea, Țiriac a vorbit și despre situația de acum a hocheiului românesc, punctând că țara noastră poate avea o echipă olimpică la acest sport.

„Eu am fost născut, de fapt, în hochei, și nu în tenis. De asta nu mai am nas, aici mi s-a făcut o gaură, pe care am luat-o la 13 ani, cu crosa.

Și familia mea totdeauna mi-a spus că mi-e imposibil mie ca să mă dezlipesc de pământ. Mă mândresc tare mult cu treaba asta. Nici nu am uitat de unde am plecat, nici nu am uitat cum am plecat și nici unde am ajuns.

Echipa olimpică de hochei putem să o facem. Mai suntem în categoriile alea unde aveam aceleași condiții de pregătire, în anii ’60. Nu aveam gheață artificială, în Canada și SUA se găsea”, a spus Ion Țiriac.

Încă mai are patinele de acum 59 de ani

De altfel, între 1958 și 1964 el a fost membru al echipei de hochei pe gheață a României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din Innsbruck și la Campionatele Mondiale.

Chiar anul trecut, Ion Țiriac s-a întâlnit la Miercurea Ciuc cu echipa naţională de hochei a României, care participa în urmă cu 59 de ani în premieră la Jocurile Olimpice de iarnă. Din această echipă a făcut parte atunci și viitorul mare tenismen.

Printre cei care au mai făcut parte din echipa României de atunci s-a numărat şi Eduard Pană, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Țiriac. El a povestit că şi în prezent, atunci când vine la patinoarul din Otopeni, Ion Ţiriac preferă în continuare să între pe gheață cu patinele din anii ’60.

„În acele patine se simte cel mai bine. Gândiți-vă că sunt făcute sută la sută din piele. Sunt extrem de bune. Dânsul doar acele patine le încalță”, a spus Pană.