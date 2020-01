Cristina Ţopescu se trăgea dintr-o familie de nobili veneţieni, ea aflând acest lucru de la bunicul ei. Pe 9 decembrie 2019, cu puţin timp înainte să moară, Cristina a văzut la televizor o emisiune despre degradarea Veneţiei.

Blazonul familiei

”Mă doare că Veneția (de unde puțin mă trag și eu) se zbate să trăiască. Am văzut în seara asta un documentar superb și tot atât de trist despre Veneția, orașul acesta unic în lume care moare sub ochii noștri. Dar, mai ales, sub ochii îndurerați ai venețienilor.

Să vă spun ceva (nu că ar fi mare lucru!) ce n-am mai spus în mod public niciodată: bunicul meu, Felix Țopescu, cavalerist pe vremea Regelui, campion de echitație olimpic și european, mare iubitor de căluți și de toate necuvântatoarele, ținea ascuns de comuniști, undeva, în apartamentul lui minuscul de la Sala Palatului, blazonul familiei din care zicea el că ne tragem. Blazonul familiei Grimani, descendenți ai Dogilor de Venezia. Există și acum Palazzo Grimani. Străbunica (sau bunica, nu mai știu) bunicului meu era o Grimani, care, refugiată în România, l-a luat de bărbat pe olteanul Țopescu”, a mărturisit Cristina Țopescu, conform wowbiz.ro.

”Aristocrata și olteanul”

”Râdeam tot timpul când, mândru nevoie mare, bunicul meu îmi povestea din ce familie nobilă ne-am trage noi și ce sânge albastru ne curge prin vine. Aristocrata Grimani și olteanul Țopescu, muream de râs. Bunicul nu era defel fericit de reacția asta a mea de copil care nu-și apreciază originile, ba chiar o mai și ia în râs.

Uneori mă intreb unde o fi blazonul ăla păstrat de bunicul cu atâta grijă. L-am văzut și eu, dar nu mai știu nimic de el. Și, totuși în seara asta, mi-a plâns sufletul pentru Veneția, orașul invadat de sute de mii de turiști anual, în timp ce venețienii au mai rămas doar vreo 58.000.

Orașul ăsta pe ape, de o rară poezie, se stinge sub ochii lor. Își strigă disperarea, fac proteste, cer măsuri ale autorităților care să nu lase Veneția să moară. Când acostează, mai nou, vase de croazieră gigantice care aduc la rândul lor alte multe mii de turiști, venețienii le strigă: nu vă mai gândiți doar la interesele voastre personale, nu vă mai gândiți doar la bani, Veneția moare din cauza lăcomiei voastre, Veneția e unică în lume și voi o ucideți!”, a continuat jurnalista, conform sursei citate.

Moarte în singurătate

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianaurie, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București.

Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni.

În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Trupul Cristinei a fost incinerat joi, 16 ianuarie, la crematoriul Vitan-Bârzeşti, cenuşa fiind depusă într-o urnă la Cimitirul Bellu.

