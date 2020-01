Cristina Țopescu a avut o ultimă întâlnire pe data de 26 decembrie, iar ultima persoană care a văzut-o în viață a povestit cum era aceasta și ce o preocupa în acele momente.

Este vorba chiar fostul ei șef, patronul postului de televiziune Canal 33, Alexandru Răducanu. El a povestit cum a simțit-o pe Cristina Țopescu în urmă cu doar câteva zile înainte de a afla de decesul acesteia.

El a povestit că a băut o cafea cu regretata jurnalistă care părea destul de bine și era preocupată „de de-ale vieții”

Părea ok, preocupată

„Draga noastră colegă, Cristina Țopescu, a plecat dintre noi. Sunt atât de șocat de veste încât îmi e greu să îmi adun gândurile. Am văzut-o ultima oară în preajma Crăciunului, pe 26 decembrie, la o cafea. Ne-am întâlnit să rezolvăm ceva legat de televiziune. Părea ok. Preocupată de de-ale vieții, dar ok. Am învățat de la ea cum să fii un profesionist care își respectă standardele, și totuși modest, cum să ai respect și grijă și pentru cuvântul dat, cum să ai demnitate și să îți urmezi crezurile. Dumnezeu să te primească în Lumina Sa, dragă Cristina”, a scris acesta pe Facebook.

Bursa de Jurnalism Cristina Țopescu

Ulterior, într-o altă postare, acesta a anunțat că a decis să înființeze „Bursa de Jurnalism Cristina Țopescu”, pe care o va oferi în fiecare an, pe data de 4 iulie, ziua de naștere a fostei prezentatoare.

„Canal 33 Romania a decis să ofere în onoarea Cristinei Țopescu ”Bursa de Jurnalism Cristina Țopescu”, un grant de 3000 de Euro pe care îl vom decerna anual, pe 4 iulie, ziua de naștere a Cristinei, în colaborare cu facultățile de profil și cu Personalități de marcă din jurnalism care i-au fost prieteni și pe care i-a respectat pe plan profesional, pe care îi vom invita să facă parte din Juriu. Grantul va fi folosit de câștigător (student la jurnalism) pentru a realiza un material jurnalistic video special de tip interviu-reportaj, pe teme de implicare socială / activism social, iar materialul rezultat va fi difuzat pe Canal 33 în cadrul unei ediții speciale. Pentru noi, realizatorii Canal 33, a fost o onoare și un privilegiu să o avem colegă pe Cristina vreme de 2 ani și jumătate și considerăm de datoria noastră să facem acest gest comemorativ. La nivel personal o consider cu atât mai mult o datorie de onoare, cu cât am fost autorul și editorul biografiei regretatului său tată, ilustrul comentator sportiv, Cristian Țopescu”, a anunțat patronul postului de televiziune.

Cristina Țopescu a fost găsită decedată în casa ei din Otopeni, duminică seară, 12 ianuarie. Potrivit ultimelor informații, această ar fi murit pe 28 decembrie.

Te-ar putea interesa și: