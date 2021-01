Avocatul Dumitru Dobrev, membru fondator al USR, îşi anunţă demisia din partid în semn de protest faţă de intenţia ministrului Economiei, Claudiu Năsui, de a o muta pe directoarea Florina Prisecaru, acuzată de colaborare cu Securitatea, din Ministerul Finanţelor în cel al Economiei.

“Mi se pare de neconceput ca partidul înfiinţat şi prin munca mea să promoveze în funcţii de secretari generali prin ministere turnători la Securitate, în condiţiile în care bunicul meu a murit la Canal ca un câine (nici nu ştim unde este îngropat, acasă s-a trimis, după ani, doar un certificat de deces) tot din cauza unei astfel de otrepe, care a turnat discuţiile avute cu el, în casă, despre ‘noua orânduire, Ana Pauker şi Gheorghiu Dej'”, a scris el pe Facebook.

„În USR, socoteală dau doar ‘fraierii’”

Dobrev a menţionat că se desparte “de un vis frumos” pe care l-au avut cei care s-au luptat pentru Roşia Montană, pentru patrimoniul Bucureştiului, pentru respectarea legii şi a principiilor.

“Nu-mi fac iluzii că îi va cere cineva socoteală lui Claudiu Năsui pentru oprobiul adus USR. În USR, socoteală dau doar ‘fraierii’. Niciodată Dan Barna, niciodată Cristian Ghinea, niciodată Claudiu Năsui. Mă despart de un vis frumos pe care l-am avut noi, cei care ne-am bătut timp de un deceniu şi jumătate pentru Roşia Montană, pentru patrimoniul Bucureştiului, pentru respectarea legii şi a principiilor: acela că putem avea un partid parlamentar, ba chiar la guvernare, care să facă ‘politică altfel’, fără băieţi/fete cu ochi albaştri, fără sinecurişti & pensionari la 42 de ani, fără incompetenţi puşi pe pile în funcţii publice. Poate că va fi posibil cândva. Vom vedea”, a adăugat Dobrev.

Ministrul Economiei a renunțat miercuri la mutare

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, a anunţat, joi, pe Facebook, că va renunţa la mutarea directoarei Florina Prisecaru din Ministerul Finanţelor în cel al Economiei şi îşi cere scuze pentru situaţia creată.

“Din punct de vedere administrativ, am ca scop să repar multe lucruri în minister. De aceea am căutat o persoană care să aibă experienţă în zona aceasta. Nu cunosc multă lume la stat, aşa că am căutat cât de bine am putut persoane. Am renunţat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum la Ministerul Finanţelor pe fix acelaşi post la economie. Am renunţat la mutare. Îmi cer scuze pentru toată situaţia creată”, a precizat el.