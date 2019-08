Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, este în prezent suspendat din partid din cauza declaraţiilor sale despre conducerea şi direcţia adoptată de PSD. El a vorbit la Digi24 despre posibilitatea unei noi candidaturi la Primărie din partea social-democraţilor.

”Eu nu vreau să sabotez PSD, nu am un obiectiv în acest sens. Obiectivul meu declarat: promovez normalitatea, ori, când cineva își bate joc de România și câștigă alegerile, nu e o normalitate, cei care fac astfel de ticăloșenii ar trebui să fie crunt sancționați, să fie o lecție pentru ceilalți”, a declarat Robert Negoiță.

Primarul Sectorului 3 a explicat că şansele pentru o nouă candidatură sub culorile PSD sunt extrem de mici. ”Probabilitatea e către zero, ca să nu zic zero clar […] Îmi iau în calcul foarte serios candidatura ca independent”, a spus Negoiţă. Cu toate acestea, primarul recunoaşte că ar fi complicat să refuze, daca un partid va veni să-i ofere susţinerea înaintea alegerilor.

Te-ar putea interesa și: