Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că țara sa va livra Ucrainei şase obuziere şi vehicule blindate de tip Caesar, a anunțat Kiev Independent.

De asemenea, președintele Macron a adăugat că aliaţii NATO reuniţi la summitul de la Madrid au hotărât în unanimitate să stimuleze ajutorul militar acordat Ucrainei în încercarea de a lupta împotriva forţelor ruse.

⚡️ Macron: France to ‘swiftly deliver’ 6 Caesar howitzers to Ukraine.

French President Emmanuel Macron said that the NATO allies meeting in Madrid unanimously decided to step up their economic, humanitarian and military support for Ukraine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 30, 2022