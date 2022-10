Eliza și Cosmin Natanticu au o căsnicie atipică: „Noi nu suntem un cuplu normal. Să dea Dumnezeu să rămânem așa”

Eliza și Cosmin Natanticu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Deși, până acum, și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, Eliza Natanticu și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul ei. Aceasta a oferit detalii inedite despre relația ei cu Cosmin Natanticu. Vedeta a mărturisit că trăiește o poveste de dragoste atipică, dar frumoasă alături de soțul ei, motiv pentru care se roagă la Dumnezeu ca relația lor să nu se schimbe niciodată.

„Noi nu suntem un cuplu normal, asta este evident. Noi nu suntem doi oameni normali, dar avem și noi frumusețea noastră și de ce să nu ne facem glume de genul ăsta. Noi avem un simț al umorului mai dezvoltat și nu ne supărăm, adică nu o luăm personal și atunci mi se par foarte funny. Eu îl iubesc pe soțul meu, dar astea sunt glumele noastre. Faptul că mă simt iubită, faptul că sunt liniștită, faptul că avem o relație foarte frumoasă, chestia asta pe mine mă hrănește fantastic. Mă bucur foarte tare de relația noastră și să dea Dumnezeu să rămânem așa în continuare”, a declarat, luni, Eliza Natanticu, pentru BZI.

În cadrul aceluiași interviu, Eliza Natanticu a explicat cum reușește să se mențină în formă, dezvăluind, totodată, câteva dintre secretele sale de frumusețe.

„Eu fac acasă yoga, am și bicicletă, mai fac așa, din când în când, dar nu pot să zic că am avut o constantă. Încerc să mănânc sănătos, dar foarte rar mă ține. Am încercat acum, de curând, să țin dieta fasting, cu două mese pe zi, nu mai mănânc după ora 18 până a doua zi la ora 14. Dar, după, în weekend, cartofi prăjiți, mănânc o shaorma, ceva”, a spus vedeta.

Ce diferență de vârstă este între Cosmin Natanticu și soția sa?

Eliza și Cosmin Natanticu și-au început povestea de dragoste în anul 2009, când Eliza avea doar 20 de ani, iar Cosmin avea 29 de ani. Pe scurt, între cei doi există o diferență de vârstă de nouă ani. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune și s-au căsătorit nouă ani mai târziu.

Vă amintim că, în anul 2016, Eliza Natanticu a participat la X Factor, emisiune TV în care a povestit cum a fost cerută în căsătorie de Cosmin Natanticu.

„A avut o propunere extrem de năstrușnică. M-a cerut de soţie pe o plajă, în Grecia. Şi-a propus să mă enerveze foarte tare. Şi cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă şi, în prima fază, am refuzat, după care, ce să fac?! A trebuit să îl iau”, povestea ea în urmă cu cinci ani.