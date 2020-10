Elena Udrea, fost consilier prezidenţial şi sefă a Cancelariei Prezidenţiale pe vremea lui Traian Băsescu, a fost, marţi, invitata primei ediţii a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Printre alte subiecte, Denise Rifai a ţinut să afle adevărul despre relaţia dintre Elena Udrea şi Traian Băsescu, despre care s-a spus de multe ori că ar fi fost mai mult decât una profesională. Întrebată dacă a fost sau nu “iubita lui Traian Băsescu”, fosta blondă de la Cotroceni a spus ferm că nu.

“Am avut ocazia să cresc politic cu Traian Băsescu, însă asta a fost tot”

“Nu. Este cel mai important om din viața mea, dar relația a fost o relație extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar.

Sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, așa au făcut și mulți alții, spuneam femei și bărbați, însă asta a fost tot”, a precizat Elena Udrea.

Fosta şefă a Cancelariei Prezidenţiale a mai adăugat: “Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și mă uit că de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Eu atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Adică atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă.

Traian Băsescu este cel mai important om din viața mea, după părinții mei. Tot ce am realizat eu în cariera mea politică pe care mi-am dorit-o, a fost ce mi-am dorit, după copilul meu, este ce mi-am dorit cel mai mult pe lumea asta, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu.”

Cum îl caracterizează pe scurt Elena Udrea pe Băsescu?

Udrea a făcut şi o caracterizare concisă a fostului preşedinte, pentru care are în continuare foarte mult respect.

“Un bărbat foarte puternic. Un lider, categoric. Şi în viaţa privată, şi în politică, oriunde s-ar afla. Este genul de bărbat despre care ştii că este puternic, cum îl vezi”, a mărturisit Elena Udrea în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Fosta consilieră prezidenţială a mai comentat şi un alt moment controversat. Adriana Săftoiu spunea în 2015 că Udrea ar fi stat cu “fundul pe biroul preşedintelui”. Este sau nu asta adevărat?

“Nu mi-aş fi permis să stau cu fundul pe biroul preşedintelui pentru că îmi doream să mă întorc acolo, în biroul ăla, ca preşedinte. Aveam prea mare respect pentru biroul ăla ca să mă aşez cu fundul pe el. Şi am prea mare respect pentru familia preşedintelui ca să îmi permit să stau în fustă scurtă pe biroul lui Traian Băsescu. Exclus ca vreodată să fi stat în fustă scurtă pe biroul preşedintelui”, a precizat Elena Udrea.