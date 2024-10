Adrian Alexandrov și-a deschis sufletul în cadrul unui podcast și a vorbit despre greutățile prin care a trecut partenera sa de viață, Elena Udrea, de când a devenit mamă.

În anul 2018, fostul ministru al Turismului a adus-o pe lume pe Eva Maria. La doar două săptămâni după naștere, însă, viața ei a luat o întorsătură dramatică, fiind arestată sub acuzația de evaziune fiscală. După câteva luni, ea a fost adusă în țară și a început să ispășească o pedeapsă, ieșind din închisoare pentru o perioadă scurtă de timp, dar revenind apoi în spatele gratiilor, în urma condamnării în dosarul penal Gala Bute.

În prezent, fiica ei are 6 ani, iar relația lor lasă de dorit. Acum, Elena Udrea își dorește să recupereze timpul pierdut cu fiica ei, pe care nimeni nu i-l va putea reda. Ea a pierdut cei mai frumoși ani din viața copilului ei. Ea nici măcar nu cunoaște cu adevărat cum este viața acasă.

„Cred că vrea multă liniște, cred că vrea să stea lângă fetița ei și să încerce să recupereze timpul pierdut pe care nu i-l va da nimeni înapoi, și… știi ce se întâmplă? Ea a pierdut cei mai frumoși ani din viața copilului. Un copil, vârsta ei cea mai frumoasă, e până la 7 ani, de ce? Că ei se schimbă de la an, la an, la an, după șapte ani ei sunt cam… știi?

(…) Da, e de la un an, la doi, la 3 că începe să meargă, începe să vorbească, începe să spună anumite întrebări. vorbește stâlcit, cu lucrurile alea nu o să se mai întâlnească Elena, nici nimeni nu-i va da toți anii ăștia pierduți înapoi. Având în vedere că se vede atât de puțin cu fetița ei,, nu știe cum e acasă, nu poți s-o cunoști cu adevărat, decât dacă stai în fiecare seară cu ea, o piepteni, o adormi, îi faci baie, o duci la grădi, o iei de la grădi, o întrebi ce a făcut.

Ea nu are momentele astea cu ea, în 2 ore când merge în vizită, doar se joacă și atât, adică nu… nu ai o discuție un pic cu ea, să poți să-i pui niște întrebări, să vezi cum îți răspunde. (…) E străină de copilul ei, da, de fetița ei și sigur și fetița de mama ei. Adică nu ai când, nu știu dacă m-am exprimat bine… Înțelegi ce vreau să zic! Nu au conexiunea, nu au relația de mamă-fiică, nu au cum!”, a mărturisit Adrian Alexandrov în cadrul podcastului „un PODCAST mișto” de pe canalul de YouTube „un PODCAST mișto by Bursucu”.