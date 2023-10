Adrian Alexandrov a postat o imagine cu fiica sa și cu celebrul logo din mandatul de ministru al Turismului deținut de Elena Udrea, declanșând o serie de reacții în mediul online.

Dedicat acum creșterii fiicei lor după încarcerarea Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a dorit să transmită un mesaj prin intermediul acestei fotografii. În imagine, acesta o ține în brațe pe micuță, iar în spatele lor se află celebrul logo cu frunza asociat fostului ministru al Turismului, Elena Udrea.

Mai exact, el se referă la controversa legată de logo-ul pentru care statul a plătit 30 de milioane de euro în timpul mandatului deținut de Elena Udrea. Chiar dacă în trecut a fost criticat și a fost subiectul unor dispute, logo-ul a rămas și este în continuare valabil.

În primăvara acestui an, ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a confirmat că logo-ul cu frunză rămâne valabil, dar nu este așa utilizat.

Cadariu spunea atunci că prin intermediul unui ordin de ministru, toate unitățile de cazare sunt obligate să afișeze acest logo. Ministrul a subliniat că logo-ul trebuie să fie folosit și că este important să se valorifice ceea ce a fost creat anterior.

„Acest logo trebuie folosit. Nu poți întotdeauna să ajungi într-o funcție de conducere și să iei totul de la zero. Și atunci am spus: trebuie să încercăm să-l folosim.

Cum o facem? Printr-un Ordin de ministru am constituit un Consiliu de brand turistic național în care am chemat parteneri mediul privat și am spus „Haideți să vedem cum începem să-l folosim” (…) și să ne propună pe viitor dacă trebuie modificat, dacă trebuie adoptat altul … să fie decizia celor care se pricep …) Un lucru e clar: trebuie folosit.

Trebuie modificat, trebuie adoptat altul, nu e o problemă, dar trebuie folosit”, a afirmat ministrul Turismului la Prima TV.