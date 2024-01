Condamnată la o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare în cadrul dosarului Gala Bute, Elena Udrea a petrecut pentru al doilea an consecutiv sărbătorile de iarnă în detenție.

Privată de libertate și de prezența celor dragi, inclusiv a iubitului său, Adrian Alexandrov, și a fiicei lor, Eva Maria, în vârstă de 5 ani, fostul ministru al Turismului se confruntă cu absența unei atmosfere familiale în această perioadă festivă.

Chiar dacă își dorea să fie alături de familie de Crăciun, cererea de revizuire depusă de Udrea a fost respinsă de către judecători. Totuși, de Crăciun, care coincide și cu ziua sa de naștere, Elena Udrea a avut ocazia să își îmbrățișeze fiica. Udrea este născută pe 26 decembrie.

Adrian Alexandrov și micuța Eva Maria au vizitat-o la penitenciar. I-au oferit astfel un cadou special în ziua aniversării sale. Chiar dacă a reușit să-și revadă iubitul și fiica în timpul sărbătorilor, Udrea pare să resimtă și mai profund absența lor.

Ea a privit, mai mult ca sigur, cu ochii în lacrimi ultimele imagini pe care Adrian Alexandrov le-a postat pe Instagram. Alături de Eva Maria şi de câinele lor, Oscar, cei doi se bucură de un peisaj de vis la Corbeanca, pe malul lacului îngheţat.

Fostul ministru al Turismului se află în închisoare, unde îşi ispăşeşte pedeapsa din dosarul Gala Bute. Chiar și așa, aceasta a primit mai multe urări cu ocazia sărbătorilor.

Mai precis, aceasta a primit vizita iubitului și a fiicei sale, dar a primit și numeroase urări de la românii care o apreciază. Astfel, iubita lui Adrian Alexandrov a ținut să transmită la rândul ei un mesaj.

Mesajul a fost publicat pe pagina sa oficială de Facebook, în ziua în care a împlinit 50 de ani.

La rândul lui, Adrian Alexandrov a oferit mai multe informații. Acesta a spune că fostul ministru a fost fericită deoarece au reușit să ajungă la ea. Însoțit de fiica lor, Adrian Alexandrov a cântat „La mulți ani” și a încercat să se bucure cât mai mult posibil de moment.

„Am avut azi vizita săptămânală, care ține două ore. Am găsit-o fericită că am reușit să ajungem la ea, am venit cu cea mică. I-am cântat La mulți ani, s-au ținut în brațe.

Dar e nemulțumită că aproape doi ani de zile au trecut de când este la regim deschis și nu i s-a acordat nicio zi de permisie, în măsura în care dreptul legal pe an este la 30 de zile de permisie”, a declarat partenerul de viață al Elenei Udrea pentru Antena 3, la finalul lunii decembrie.