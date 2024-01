Legătura soției dictatorului de la București, Elena Ceaușescu, cu școala nu a fost una foarte strânsă. Ajunsă la vârful puterii, Elena Ceaușescu a scos una dintre cele mai mari scorneli ale României. Cariera academică a soției dictatorului Nicolae Ceaușescu a fost, este și va fi unul dintre subiectele de dezbatere care stârnesc curiozitatea.

Puțini știu că Elena Ceaușescu a reușit să obțină titlul de doctor inginer în mai puțin de o lună. Adevărul despre acest furt” a ieșit la iveală târziu.

Soția dictatorului Ceaușescu a absolvit Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic București. Cel mai controversat aspect al parcursului academic al „Leanei” s-a conturat, în toamna anului 1964, a fost numită la conducerea Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM. Aici a început colaborarea cu mai mulți chimiști de renume.

Potrivit unor declarații ulterioare, aceștia au contribuit semnificativ la realizarea tezei sale de doctorat. Un coleg de la ICECHIM, Radu Bordeianu, a confirmat acest lucru. El a negat, însă, orice colaborare personală sau contribuție din partea sa.

„Solomon, pe atunci profesor de Chimie Macromoleculara la Institutul Politehnic si seful Sectiei Elastomeri din ICECHIM. Ozias Solomon si Silvia Bittman au avut contribuțiile cele mai importante la acea lucrare. Amândoi au emigrat, la scurt timp dupa sustinerea tezei, in Statele Unite. Ozias Solomon a murit, Silvia Bittman are in jur de 85 de ani”, susținea Bordeianu, citat de Jurnalul Național.