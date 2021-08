Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a convocat prin SMS Biroul Politic Naţional (BPN) al partidului, şedinţa fiind programată miercuri, la ora 10.30. Convocarea conducerii liberale a fost făcută fără o consultare prealabilă a liderului liberal Ludovic Orban, cel care convoacă în mod obişnuit aceste şedinţe, deşi Statutul prevede şi alte variante, susţin surse din partid.

În SMS-ul de convocare a şedinţei BPN, este invocat alineatul 3 al articolului 85 din Statutul PNL, potrivit căruia ”BPN se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BEx, a mai mult de un sfert dintre membrii săi sau mai mult de jumătate dintre preşedinţii BPJ”.

Scopul şedinţei este validarea lui Dan Vîlceanu pentru funcţia de ministru de Finanţe.

De altfel, susţinătorii lui Florin Cîţu – Raluca Turcan, Rareş Bogdan, Emil Boc, Alina Gorghiu, Ciprian Ciucu, precum şi mulţi alţi lideri de filiale liberale – au şi transmis marţi printr-un comunicat că nominalizarea noului ministru de Finanţe, Dan Vîlceanu, propus de premier, este un pas extrem de important şi vor susţine această candidatură, miercuri, în cadrul şedinţei BPN.

Reacția lui Rareș Bogdan

Rareș Bogdan a declarat, marți seara, după o întâlnire a liderilor din tabăra Cîțu, că, miercuri, Dan Vîlceanu va fi votat ministru al Finanțelor.

„Vom avea BPN mâine la 10:30. Am încercat ca acest BPN să îl convoace președintele actual al partidului, însă domnia sa nu a dorit acest lucru. Noi considerăm că România trebuie să fie condusă, să avem un ministru de Finanțe și îl vom valida pe Dan Vîlceanu ca ministru de Finanțe. Este o chestiune absolut firească, normală, e unul dintre specialiștii partidului nostru și e un om cu care Florin Cîțu poate lucra.

În negocierile pe care le-am avut aici în luna decembrie, Florin Cîțu a dorit un singur lucru, să aibă un ministru al Finanțelor cu care să poată lucra. Atunci a venit Alexandru Nazare, iar colaborarea, din păcate, nu a fost cea mai bună și lucrurile s-au viciat. 45 de zile a stat Florin Cîțu ca ministru al Finanțelor, mâine îl vom valida pe Dan Vîlceanu, va face jurământul, iar pe 22 august, data limită, vom avea ministru al Finanțelor“, a precizat Rareș Bogdan.

Ludovic Orban ar putea încerca să blocheze desfășurarea ședinței

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni seară că premierul Florin Cîţu nu l-a consultat înainte de a anunţa că îl susţine pe Dan Vâlceanu pentru funcţia de ministru al Finanţelor Publice. Orban consideră normal ca premierul să aibă „o chimie bună” cu ministrul Finanţelor, care este principalul colaborator.

„Aici, domnul Cîţu utilizează nişte item-uri: competenţă, integritate. Trebuie verificat din perspectiva acestor item-uri pe care le susţine public domnul Cîţu. Aş prefera să nu mă pronunţ pe această nominalizare – şi eu am auzit-o în conferinţă de presă – eu am căutat să am o discuţie cu premierul, să ajungem de comun acord la o propunere pe care să o susţinem amândoi, aşa cum a fost şi propunerea care a venit din partea premierului Cîţu privind fostul ministru de Finanţe şi pe care am agreat-o şi eu şi a agreat-o şi preşedintele, respectiv Alexandru Nazare”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Dacă se va ajunge la vot, propunerea PNL pentru Ministerul de Finante va fi ales acel candidat care întrunește, prin vot secret, majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu va reuși să-și impună favoritul, Orban ar putea încerca să blocheze desfășurarea ședinței.

Ludovic Orban ar putea propune la Finanțe, spun surse liberale, pe Lucian Heiuș, Ionel Dancă sau Tănase Stamule.

Discuțiile contradictorii din PNL s-au înmulțit odată cu apropierea Congresului partidului. Săptămâna trecută au ieșit la iveala aspecte tulburi din trecutul premierului Cîțu, liderul partidului i-a reproșat luni premierului că a ascuns aceste lucruri, premierul l-a acuzat pe Orban că el se află în spatele dezvăluirilor, iar 24 de lideri județeni PNL s-au poziționat împotriva liderului PNL.

Este prima ședință a liderilor PNL după acest scandal în care taberele s-au acuzat reciproc de practici neortodoxe în lupta pentru puterea din partid și Guvern.

În această seară, liderii din jurul lui Florin Cîțu au o întâlnire informală la Vila lac.

