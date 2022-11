Nicolae Ciucă va candida la alegerile prezidențiale din 2024?

Silviu Mănăstire, secretarul general adjunct al Partidului Național Liberal (PNL), a declarat duminică, 20 noiembrie 2022, că îl va susține pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din viitor. Din punctul lui de vedere, „nu există un profil mai puternic și mai bine conturat de viitor șef de stat decât al lui Nicolae Ciucă din ce există acum pe piața politică” din România.

Acesta a mărturisit, totodată, că intrarea sa în politică are legătură cu proiectul PNL pentru 2024.

„Unii colegi din presă, când m-au invitat la emisiuni, m-au întrebat de ce am intrat în politică și au fost surprinși că am legat intrarea mea în politică de proiectul Partidului Național Liberal pentru 2024. Eu văd un proiect pentru normalitate, un proiect pentru seriozitate, echilibru și de forță pentru România și PNL. Acest proiect este legat de candidatura lui Nicolae Ciucă la președinția României.

În opinia mea, nu există un profil mai puternic, mai bine contura de viitor șef de stat decât al lui Nicolae Ciucă din ce există pe piața politică. Politica alegerilor este joc de sumă nulă, alegi ce este la momentul respectiv pe piața politică. Nu există în momentul de față, la celelalte partide, un personaj care să fie de calibrul lui Nicolae Ciucă. Vorbesc de traseu profesional, de relații internaționale“, a spus Silviu Mănăstire.

„Eu cred că dacă nu am fi traversat o perioadă atât de complicată în ultimul an și nu am fi fost supuși la tot felul de provocări, Nicolae Ciucă s-ar fi aplecat mai mult pe partea de comunicare“, a adăugat Silviu Mănăstire, relatează DC News.

Silviu Mănăstire: „Vreau ca în 2024, Partidul Național Liberal să câștige Președinția României cu Nicolae Ciucă”

Vă amintim că Silviu Mănăstire a vorbit despre alegerile prezidențiale din 2024, recent, în cadrul podcastului „România lui Cristache” de pe canalul de Youtube EVZ Capital.

„Vreau ca în 2024, Partidul Național Liberal să câștige Președinția României cu Nicolae Ciucă ca să rămân în țară, pentru că nu vreau să plec din România și nu vreau să ajungă tot felul de personaje dubioase sau ciudate în poziții de președinte al țării, prim-ministru, Doamne ferește!”, a zis el.

„Dacă se întâmplă (să nu câștige Nicolae Ciucă alegerile prezidențiale din 2024) – Doamne ferește! – un accident de gen Kovesi, să vină Kovesi. Nu aș vrea să trăiesc într-o țară condusă de Kovesi. Nu aș dori să trăiesc într-o țară condusă de un personaj gen George Simion”, a spus secretarul general adjunct al PNL.