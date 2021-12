În cadrul unor declarații făcute la podcastul moderat de George Buhnici, Mircea Geoană a vorbit despre candidatura sa la alegerile prezidențiale din anul 2024. Acesta susține că încă este prea devreme să spună ce va face în 2024, adăugând că nu s-a gândit încă dacă va candida sau nu la prezidențiale.

„Nu știu încă. Marele avantaj apropo de manivela care te reintroduce în joc, că ăsta este adevărul și e un lucru adevărat și îl apreciez. Sunt conștient că viața mi-a dat o nouă șansă, mi-a oferit o gură de oxigen într-un moment când eram într-o zonă mai puțin activă.

Nu știu ce am să fac. Știu un singur lucru, că am luxul să fac ceea ce îmi doresc să fac. Este situația incredibil de bună în care pot să fac asta. Nu știu ce se va întâmpla în 2024, nu m-am gândit, pentru că automat dacă te gândești, te rebobinezi în politică, iar eu am o treabă de făcut acum o treabă care mă absoarbe 100%”, a declarat Geoană la podcastul moderat de George Buhnici.

Amintim faptul că Mircea Geoană a trecut prin momente fără precedent la alegerile prezidențiale din anul 2009. Acesta a fost declarat președinte pentru o singură noapte, iar totul s-a terminat a doua zi, când voturile au fost numărate complet.

Mircea Geoană ar putea candida la prezidențiale

Astfel, Geoană a pierdut alegerile prezidențiale în fața contra candidatului său de la acel moment, Traian Băsescu, care a obținut un scor de 50,33%, în timp ce Mircea Geoană a obținut 49,66% din voturi, arătau datele oficiale din 2009. După 12 ani însă, nu este exclus ca acesta să intre din nou în cursa pentru președinția României.

De menționat este faptul că în ultimele săptămâni au existat discuții în spațiul public referitoare la suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Ludovic Orban declara atunci că șeful statului și-a pierdut încrederea în fața populației.

„Se şi vede că Iohannis s-a prăbuşit în cota de încredere. Cred că mai are 13-14% cotă de încredere care e mai mult faţă de instituţia prezidenţială, nu faţă de persoana Klaus Iohannis”, a declarat Ludovic Orban, în direct la România TV.

Întrebat dacă se va ajunge la suspendarea lui Klaus Iohannis, fostul premier a afirmat că se va implica în acest demers şi a explicat care sunt paşii necesari în cazul în care într-adevăr, acest lucru se va întâmpla.

„Dacă se va ajunge la suspendare, am spus că voi participa la campania de referendum pentru a susţine demiterea preşedintelui.Problema e următoarea. Pentru a ajunge la referendum, e necesară suspendarea prealabilă în Parlament. Trebuie iniţiată de o treime dintre parlamentari. Nu există această treime în momentul de faţă. Trebuie votată de jumătate plus unul dintre parlamentari”, a explicat Orban.