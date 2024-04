Cristian Bordei, membru în Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din Senatul României, a prezentat o serie de elemente prin care eficiența energetică poate îmbunătăți sustenabilitatea marilor companii.

Potrivit acestuia, eficiența energetică înseamnă, în primul rând că fiecare companie trebuie să-și facă un audit energetic. Pe baza acestuia, trebuie să tragă o serie de concluzii și să facă schimbări în modul în care consumă energia. Dar și în modul în care o distribuie în cadrul proceselor de producție.

Cristian Bordei a mai explicat că al doilea pilon este reprezentat de modul în care companiile achiziționează energia.

Potrivit acestuia, companiile au două variante. Pot să rămână un cumpărător de energie sau pot să-și producă propria energie. Respectiv, să devină prosumatori sau chiar independenți energetic, construindu-și facilități de producție de energie regenerabilă. În principal, este vorba de panouri solare sau pompe de căldură. În cazul companiilor foarte mari pot fi chiar parcuri eoliene sau fotovoltaice.

Ioan Mang, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților, a prezentat o perspectivă de ansamblu asupra adopției conceptului de sustenabilitate în România.

Potrivit acestuia, sustenabilitatea, nu este doar o opțiune, ci o necesitate. Grija față de mediu este o chestiune care trebuie să ne preocupe pe toți.

„Dar, în același timp, cred că este important să ne gândim și la eforturile pe care societățile trebuie să le facă pentru a trece la această raportare de sustenabilitate. Iar prin aceste măsuri pe care societățile le iau, ele trebuie să ai și niște avantaje. Adică să obțină un câștig suplimentar prin introducerea acestor măsuri. Altfel nu va exista interes, va fi doar o raportare fictivă. Ne vom lăuda că am făcut ceva și de fapt nu am făcut mare lucru. De asemenea, cred că societățile, vor trebui să se crească renumele sustenabilității ca brandul lor să fie cunoscut. Iar statul are acest rol de a promova și a sprijini financiar această măsură.”, a explicat Ioan Mang.