Nu o să intru în jocul bazat pe cifre și abordări conspiraționiste, încercând să analizez doar cum Nicușor Dan a evoluat ca personaj politic. Cu o poziție vădit pro-UE și sprijinit pe față de lideri ca Maia Sandu și Emmanuel Macron, Dan a primit un ajutor clar în diaspora. Ceea ce a permis reducerea handicapului votului din străinătate de la un avantaj pentru Simion de 70-30, la un 56-44, tot pentru liderul AUR. Luându-i din scorul final două procente, a închis discuția rezultatului. La finalul numărării tuturor voturilor, în loc de un mult mai echilibrat 51-49, a scos un 54-46.

Cred că din acest sprijin european vine o eventuală reticiență de la Casa Albă. Citind mesajul SUA ai senzația că se întâmplă ceva, în subteranele politicii. Nominalizarea rapidă a unui nou ambasador pare că a mai atenuat această idee, dar… Dacă ne uităm și la dezvăluirile lui Pavel Durov începem să simțim cum reîncepe isteria cu Turul Doi Înapoi!

Dar aici vom mai avea timp să înțelegem ce ne așteaptă cu adevărat. Până atunci, voi analiza prestația lui Nicușor Dan din perspectiva rezultatului cunoscut.

Nicușor Dan, de la crispat la conectat

Îmi aduc perfect aminte prima confruntare de la BNS. Nicușor Dan era vizibil tensionat, ținându-se de pupitru ca un om în derivă. În fața unui George Simion expansiv și agresiv, părea un elev tocilar, speriat, pus în fața „băiatului rău” al școlii. Nu știa cum să răspundă, nici când să zâmbească, nici cât să riposteze. Și totuși, nu a refuzat confruntările ulterioare.

Nu a fugit. A învățat. A doua, a treia oară, era mai stăpân pe sine. Spre finalul campaniei, îl vedeam pe stradă, luând femei în brațe și pupându-le, fără urmă de disconfort. Același om – dar complet schimbat.

O inteligență care a lucrat în timp real

Nicușor Dan nu are verbul spontan al unui lider populist. Nu are carisma care umple stadioane sau ține publicul cu sufletul la gură. Dar are altceva: o inteligență proprie, analitică, și o capacitate impresionantă de a crește în timp real. În fiecare zi a campaniei, discursul lui devenea mai clar, mai logic, mai eficient.

Argumentele sale nu erau doar memorate – erau înțelese și sedimentate. O evoluție rară, mai ales într-un climat politic grăbit, superficial și teatral.

Nicușor Dan a câștigat pentru că a învățat. A învățat în primul rând din greșelile pe care le-a făcut. Pentru că a înțeles cum funcționează mecanismul politic și s-a adaptat fără să-și trădeze complet natura personală. A devenit candidatul-baraj împotriva a tot ceea ce reprezenta contracandidatul său, susținut de adevărata vedetă a alegerilor, Călin Georgescu.

