De la scăderea vânzărilor de autoturisme și până la excedentul de cont curent, problemele economice ale Rusiei, amplificate de sancțiunile Occidentului, nu mai pot fi băgate sub preș, potrivit Businessinsider.

Necazurile economice ale țării s-au înmulțit după invadarea Ucrainei, la începutul anului trecut. Așa cum se știe, Kremlinul a încercat să înlocuiască veniturile pierdute ca urmare a diminuării exporturilor de petrol şi gaze spre Europa, prin redirecționarea lor către China, India și alte țări asiatice.

”Partea leului” din economia Rusiei este controlată de stat, sectorul energetic și cel financiar, iar Putin folosește capitalul acelor afaceri pentru a finanța cufărul său de război”, susțin cercetătorii Jeffrey Sonnenfeld și Steven Tian.

Se cumpără mai puține mașini

Industria auto este o parte importantă a economiei Rusiei. Phil Rosen a raportat că vânzările de mașini au scăzut în Rusia cu aproape 75% de la izbucnirea războiului. Scăderea a fost alimentată de combinația a trei factori: creșterea prețurilor, scăderea ofertei și deteriorarea sentimentului consumatorilor.

”Rușii cumpără mai puține mașini și punct”, a spus Tian. „Asta vorbește despre slăbiciunea consumatorului din Rusia. Este un indiciu al deteriorării sentimentului consumatorilor. Rușii pur și simplu nu mai cheltuiesc bani”, afirmă el. În același timp, și numărul rușilor care au cumpărat mașini străine, de obicei privite ca achiziții de lux, a scăzut. În schimb, oamenii achiziționează mașini din surse locale, majoritatea cu probleme mecanice.

Scăderea exporturilor

Un alt semn că economia Rusiei are probleme o reprezintă deficitul de cont curent. Banca centrală a Moscovei a înregistrat o scădere de 93% de la an la an a excedentului de cont curent, pentru trimestrul aprilie-iunie, scăzând de la cifra record de 76,7 miliarde de dolari la 5,4 miliarde de dolari. Datele financiare arată cât de grav au afectat țara sancțiunile occidentale, în special sectorul energetic, unde exporturile de petrol și gaze ale Rusiei au primit o lovitură uriașă, după ce au fost impuse plafonări ale prețului și interdicții.

Venituri din exporturile de energie

Moscova a obținut mare parte din veniturile sale din vânzările energiei, dar sancțiunile occidentale au erodat acest flux de venituri. În iunie, Ministerul de Finanțe a anunțat că veniturile din taxele pe petrol și gaze au scăzut cu 36%, față de 2022, la aproximativ 571 de miliarde de ruble, și că profiturile din țiței și produse petroliere au scăzut cu 31%, până la 426 de miliarde de ruble.

Rubla, în cădere liberă

La necazurile de mai sus se adaugă o rublă în scădere. Rubla a căzut la un minim al ultimelor 15 luni, trecând de pragul de 93 de unități pentru un dolar, fiind afectată de cererea puternică de valută străină. Rubla a pierdut 3% din valoare față de moneda americană de la revolta eșuată a Grupului Wagner.

„Rubla nu are unde să meargă decât în jos”, a declarat Konstantin Sonin, economist la Universitatea din Chicago. Preocupările legate de volatilitatea monedei au determinat un val de retrageri interne de la banca centrală a țării, în valoare de peste 1 miliard de dolari. Slăbirea monedei Rusiei a forțat țara să ia măsuri disperate. Recent, ministrul de Externe Serghei Lavrov a cerut țărilor din Asia de Sud-Est să renunțe la dolar și să folosească monedele locale pentru a face comerț.