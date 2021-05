Economia României va avea o creștere spetaculoasă. Daniel Dăianu: Am putea intra în zona euro în 2028-2029

Profesorul Daniel Dăianu a precizat că, în ceea ce privește țara noastră, creșterea economică poate urca până la 6-7 procente, în timp ce media Uniunii Europene va fi între 4-5 procente.

Acesta a mai spus că băncile din România pot sprijini mai multe sectoare vitale, cum ar fi angri-businessul.

Profesorul Dăianu a mai spus că, pe lângă o corecție bugetară graduală, vom atinge un deficit de 3 procente în anul 2024. El mai spune că datoria publică se poate stabiliza în jur de 55%, intrarea în zona euro putând avea loc în 2028-2029.

„Cred că este scris pe perete că vom avea o reformă a regimurilor fiscale. Ne place, nu ne place, cred ca va fi inevitabil. Inclusiv pentru faptul că am avut acest „rise to the bottom” cu foarte multe conivenţe care au lucrat împotriva acelor buni platnici şi împotriva bugetului public. Bugetele publice trebuie să furnizeze bunuri publice.”, spune acesta.