Ea este cea care i-a impresionat pe jurații show-ului ”SuperStar” de la Pro TV. Este vorba de o tânără în vârstă de 17 ani pe nume Sabina Bălăoi, din Galați. Acesta a avut o apariție de senzația și a reușit performanța de a impresiona juriul emisiunii până la lacrimi. Sabina Băloi a dat lovitura după ce a interpretat melodia ”My Immortal” de la Evanescence.

Tânăra în vârstă de 17 ani, din Galați, care a reușit să îi impresioneze pe jurații show-ului ”SuperStar” nu a avut însă o viață ușoară. Ea s-a luptat cu o boală nemiloasă, și anume cancerul osos. Timp de un an, Sabina a fost internată în spital.

”Am avut cancer la 11 ani. Cancer osos. În România nu aveam şanse. Îţi trebuie mult curaj. Am stat un an în spital, a fost foarte greu. Cancerul osos trebuie operat şi m-am operat la picior. Când intrii pe o secţie de oncopediatrie, ai două şanse. Ori cedezi, ori se activează luptătorul din tine. Muzica m-a ajutat, simţeam că am pentru ce să lupt. Nu pot să mă opresc aici, Dumnezeu m-a lăsat în viaţă cu un scop. Am ajuns să accept acest lucru şi să merg mai departe”, a spus Sabina.

Tu n-ai cântat piesa, a ieșit din tine

Jurații de la ”SuperStar”, emisiunea de la Pro TV, au fost impresionați până la lacrimi de prestația oferită de tânara din Galați.

”Am fost emoționată și am simțit melodia”, a spus Sabina, după ce a interpretat o piesă celebră pe scena ”SuperStar”, emisiunea de la Pro TV.

La rândul său, Carla’s Dreams a ținut să spună și el câteva cuvinte.

”Sunt oameni care nu neapărat cântă cu vocea. Tu ești un astfel de om. Tu n-ai cântat piesa, a ieșit din tine. Eu nu am știut că e piesa ta de suflet, asta s-a observat, piesa asta e în tine. Ești excepțională”, a punctat acesta.

Nici Smiley nu s-a lăsat mai prejos. ”Când am momente de genul ăsta, mă afund în melancolie”, a recunoscut celebrul artist.

Sursa foto: PRO TV