Alexandru Arșinel a venit sâmbătă, 22 ianuarie, cu o serie de dezvăluiri după operațiile suferite în ultimele luni. Totuși, marele actor recunoaște că a rămas cu niște sechele, dar își păstrează optimismul.

Alexandru Arșinel, ultimele vești despre starea sa de sănătate

Alexandru Arșinel încă luptă să se refacă fizic după intervențiile chirurgicale pe care le-a suferit în urmă cu o lună și jumătate atunci când era la un pas de moarte și a făcut o serie de operații pe cord deschis.

„Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist”, a povestit Arşinel.

Totuși, marele actor s-a declarat optimist, precizând că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună.

„Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine. E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Fanatik.ro.

Multe greutăți pentru marele actor

Alexandru Arșinel a trecut prin multe greutăți în ultimul timp, iar acum speră să se refacă după intervenția chirurgicală pe inimă suferită la finalul lunii noiembrie, când medicii i-au montat un stent.

„Fac recuperare medicală, fac niște proceduri, niște exerciții și cu cei de la Spitalul Monza, dar și în privat. De două ori pe săptămână vine cineva la mine acasă pentru recuperare, pentru terapie. Fac niște exerciții speciale, un fel de gimnastică medicală, nu sunt foarte intense, dar mă ajută foarte mult”, a mai povestit actorul, mai arată sursa citată.

Alexandru Arșinel a fost infectat şi cu Covid-19, deși se vaccinase cu ceva timp înainte.

„Mă simt mai binișor, binișor spus, pentru că, încă nu mă simt în putere, sunt lipsit de putere. Sunt lipsit de energie. Ușor, ușor, sper să mă pun pe picioare”, explica Arșinel la finalul anului trecut.