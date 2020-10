Denise Rifai a scris într-o postare pe Facebook despre listele partidelor pentru alegerile parlamentare din acest an. Jurnalista consideră că situația este atât de proastă în această privință încât „o să ajungem să regretăm până și Parlamentul actual”.

Deși recunoaște că nu mai are timp atât de mult pentru politică, Denise Rifai a studiat listele și, în opinia acesteia, în afară de mici excepții, „e un dezastru cum nu a fost, parcă, niciodată”.

„Sa nu credeti ca nu vad si eu Listele cu numele alese de partide pentru mandatele de parlamentari:)))))

O, Doamne! Mi-e ca o sa ajungem sa regretam pana si Parlamentul Actual!

Nu stiu daca sa ma bucur sau nu, ca nu mai am atat de mult timp sa fac politica, dar M-am Uitat atent pe liste, si in afara de Mici, Foaaarte Mici Exceptii, e un dezastru cum nu a fost, parca, niciodata!

Au innebunit toate partidele! Si-au ingrosat pozitiile fruntase cu te miri ce beizadele sau obligatii banoase pentru partid.

Urat si Rusinos!

Mai ales ca sunt Atat de multi oameni tineri, care iubesc politica si care merita un loc acolo, in Parlament!

De ce ajungem oare, mereu, sa regretam fostele conduceri/aparate de lucru???!

Alo, Romanie, Ne mai facem Bine, oare, vreodata ????!”, a scris Densie Rifai într-o postare pe contul ei de Facebook.

Emisiunea prezentată de Rifai, la a treia ediție

Pe de altă parte, emisiunea prezentată de Denise Rifai la KanalD, „40 de întrebări cu Denise Rifai” a ajuns la a treia ediție, avându-l ca invitat pe îndrăgitul fotbalist Gică Popescu. Acesta a făcut dezvăluiri emoționante, a povestit despre momente extrem de sensibile din viața sa, precum cel al morții tatălui său. A relatat despre perioada dificilă a detenției, despre prietenia strânsă cu Gheorghe Hagi, a oferit detalii neștiute până acum din „vestiarele” istoriei fotbalului românesc.

Fotbalistul a vorbit despre cel mai negru moment din viața sa, cel legat de moartea tatălui său. Gică Popescu se afla în spatele gratiilor în acele momente cumplite și a aflat despre tragicul eveniment de la soția sa.

„Era schimbată la fata si a zis atat: <a murit tata>. Cu trei zile în urmă, socrului meu îi fusese rău, avusese o problema de sănătate si eu am zis ca e vorba de socrul meu. Am intrebat care tata, iar ea a spus <tata de la Calafat>. Eu vorbisem cu tatăl meu cu o seară înainte și făceam planuri să mergem la pescuit cand se termina toata povestea, și am stat cred ca 15-20 de secunde, nu puteam sa asimilez informația. Îmi era imposibil să cred ca un om cu care vorbisem seara trecuta murise. M-am prăbușit pe scaun și am început să plang in hohote”, a povestit, vizibil marcat, Gică Popescu.