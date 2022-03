Unii experți sunt coninși că invazia Ucrainei și modul în care Occidentul s-a mobilizat oferă Beijingului cel mai bun motiv pentru a nu se grăbi să invadeze Taiwanul.

Rămâne însă de văzut dacă chinezii vor renunța la unele dintre revendicările lor teritoriale, din ce în ce mai asertive. Și ce mișcare va face în următoare perioadă președintele Xi Jinping, scrie Vice.

Cu siguranță, notează Vice, invadarea Ucrainei a fost o mișcare care, în multe privințe, a reflectat ambițiile teritoriale ale Chinei în Taiwan, știut fiind că Beijingul revendică de mult timp Taiwanul ca fiind al său și își folosește forțele armate pentru a-l intimida, declarând chiar că își rezervă dreptul de a-l invada.

John Blaxland, profesor de securitate internațională și studii de informații la Universitatea Națională din Australia, a sugerat că, ”dacă SUA și NATO nu reușesc să împiedice Rusia să-și extindă teritoriul în Ucraina, acest lucru ar da „un semnal foarte puternic pentru Beijing că Occidentul nu are determinarea de a respinge o acțiune similară chineză în legătură cu Taiwan”.

Dar avansul Rusiei în Ucraina a fost blocat și în multe cazuri, deviat de forțele armate locale, numeroși observatori militari occidentali declarându-se ”șocați” de cât de dezastruos se descurcă armata Rusiei.

„China ar fi vrut ca acest lucru să fi mers foarte foarte bine pentru Rusia și, dacă se putea, cât mai rapid și relativ fără incidente, pentru că ar fi câștigat ceva din asta”, a declarat Blaxland.

Invadarea Ucrainei, ca lecție pentru ce se poate întâmpla

Invadarea Ucrainei servește însă ca lecție pentru ceea ce se poate întâmpla când o țară sfidează presiunile occidentale, urmărindu-și propriile interese. Și dacă, până mai ieri, Xi l-a privit, probabil, pe Putin ca pe un model demn de urmat, acum se dovedește că liderul rus e mai mult un manechin folosit în testele auto.

Potrivit lui Wen-Ti Sung, profesor la Australian Centre on China in the World, e posibil ca Beijingul să dorească ia o pauză când vine vorba de propriile strategii geopolitice.

China se va gândi de două ori când vine vorba de Taiwan

„Cred că Beijingul este șocat sau cel puțin surprins de gradul de dificultate de care s-a izbit Rusia. Și mai ales de unitatea occidentală”, a declarat Sung. El spune că aceste probleme cu care Rusia se confruntă în Ucraina arată că este extrem de dificil, chiar și pentru o mare putere cu arme nucleare, să execute un blitzkrieg cu succes, fără prea multe respingeri și sancțiuni internaționale. Asta va face China să se gândească de două ori când vine vorba de Taiwan.

Un blitzkrieg nu este un scenariu realist

Una dintre ipotezele din ultimele zile, a explicat Sung, a fost că invazia Rusiei ar putea încuraja țări precum China, fiind vorba nu doar de o demonstrație de forță, ci și de o distragere a atenției. Premierul nipon Kishida Fumio a avertizat că agresiunea președintelui Putin față de Ucraina ar putea să-l încurajeze pe omologul său chinez, Xi Jinping, în ceea ce privește Taiwanul.

Dar, având în vedere modul în care Occidentul a răspuns în fața invaziei Ucrainei în ultimele zile, acum s-ar putea ca Beijingul să-și reconsidere anumite strategii privind Taiwanul.

”Chiar dacă Ucraina ar cădea în săptămânile următoare, cel puțin va arăta că un blitzkrieg nu este un scenariu realist. Chiar dacă invazia ar putea avea succes în cele din urmă, nu ne poate face automat să credem că Taiwanul va cădea și el aproape la fel de ușor”, spune Sung.