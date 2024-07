După retragerea lui Biden din cursa prezidențială, Kamala Harris este sigură: O să câștigăm

Kamala Harris a spus că Joe Biden, care s-a retras din cursa prezidențială, se recuperează rapid. Harris a lăudat prestația lui Biden ca președinte și a afirmat realizările acestuia din ultimii trei ani sunt fără rival în contextul istoric contemporan.

Vicepreședintele SUA a povestit cum l-a întâlnit pe președintele Biden prin intermediul fiului său, Beau.

Kamala Harris și-a exprimat încrederea în perspectiva sa pentru alegerile prezidențiale.

