Dumitru Dragomir a făcut mărturisiri despre copilăria lui plină de neajunsuri din Bălcești, comuna sa natală. Fostul președinte al LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) a povestit că suferea des de foame și de multe ori mânca mămăligă cu zahăr. De fapt, după cum spune, sărăcia este singura temere pe care o are în viață.

„Oracolul din Bălcești” spune că acum nu prea mai există nivelul de sărăcie prin care a trecut el. Dumitru Dragomir a redat în stilul său caracteristic ce însemna să fii bogat pe vremea când era elev. Și ce însemna pachețelul elevilor când el mergea la școală.

Perioadele grele de sărăcie din copilărie sunt de domeniul trecutului pentru „Mitică de la Ligă”. El a lucrat ani mulți în fotbal, de unde a câștigat o avere. În acest moment el are o pensie de 4.000 de euro. Dragomir a plătit lună lună de lună contribuții de 6.000 de dolari. Iar acest lucru se reflectă în pensia pe care o primește lunar.

”Bani deoparte nu am, pentru că mi-am asigurat bătrânețea prin pensie. Eu am plătit 6000 de dolari în fiecare lună la stat pentru pensie. Am aproape 4000 de euro. Cam 20.000 de lei. Asta adăugată la pensia de la parlament care e tăiată deocamdată, dar începe să curgă, așa am înțeles”, potrivit Digisport.