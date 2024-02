Dumitru Coarnă a demisionat împreună cu întreaga organizație AUR Călărași în data de 4 februarie 2024. A anticipat această decizie, fiind conștient că „jocul se va încheia”. Nu dorește să facă parte din construirea unor figuri politice negative și nu vrea să-și încarce conștiința cu persoane care ar putea ajunge în poziții de conducere și care sunt considerate diabolice.

„Am demisionat cu întreaga organizație AUR Călărași, duminică, 4 februarie 2024. Eu știam ce urmează, adică era clar pentru mine că se oprea jocul acesta. Deci, eu oricum opream jocul, pentru că nu vreau să particip la construirea unor monștri politici. Nu vreau să am conștiința încărcată cu niște oameni care vor ajunge în funcții de conducere, oameni care sunt diabolici.

Nu vreau să am conștiința încărcată cu monștri din aceștia care vor distruge România, la propriu. Am avut niște discuții cu ei, așa, în particular, și le spuneam: „Domnule, dacă voi la 15% vă comportați așa brutal, grosolan, primitiv, voi la 50%, efectiv ne împușcați. Voi, dacă ajungeți la 50%, ne împușcați în stradă.”

Au fost discuțiile în privat. Sigur că putem dezvolta discuția aici, vorbind despre materialele de propagandă politică pe care le trimiteau forțat să le cumpere organizațiile locale. Adică, vrei, nu vrei, cumpără steaguri, vrei, nu vrei, cumpără geacă, vrei, nu vrei, cumpără tricou, corturi, că să nu mai spun că erau supraevaluate de trei-patru ori”, a declarat, miercuri, Dumitru Coarnă pentru Aktual.24.ro.